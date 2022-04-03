Півзахисник Полісся Дмитро Шастал розповів про намір клубу провести поєдинки за межами України, аби підтримати ЗСУ у війні з російськими окупантами.

"Ми ухвалили дуже непросте, але зважене рішення – боротись з ворогом в такий спосіб, який ми можемо реалізувати найефективніше. Наша футбольна майстерність допоможе перемогти країні, нам вдалось домовитись про цикл спортивних зустрічей у різних містах Європи.

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Під час футбольних змагань ми збиратимемо стадіони підтримки, будемо доносити справжню інформацію про жорстокий загарбницький характер війни не тільки проти нашої країни, але й проти усієї демократичної світової спільноти. Всі кошти та допомогу, що ми зможемо зібрати ми терміново направимо на потреби захисту України. Тільки разом ми переможемо. Слава Україні!", – поділився Шастал у коментарі офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, раніше гравці Динамо та Шахтаря отримали дозвіл на виїзд з України, аби взяти участь у благодійних матчах – кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

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