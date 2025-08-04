У соцмережах житомирський клуб опублікував допис, де іронічно зазначив: "Та краще б Карпати або Кривбас потрапили до єврокубків…", де розмістив фото із результатом першого туру УПЛ з Карпатами (2:0).

Карпати – Полісся: екс-арбітр ФІФА вважає, що рефері мав призначити три пенальті

Ця реакція з’явилася на тлі минулого сезону, коли за місце в єврокубках гостро боролися Карпати, Полісся та Кривбас. У підсумку путівка дісталася житомирцям. Такий результат, вочевидь, не всім припав до вподоби.

Цього ж сезону у стартовому турі Карпати програли саме Поліссю, а Кривбас зазнав поразки від Колоса з рахунком 1:2. Водночас Полісся вдало почало свій єврокубковий шлях: у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій команда Руслана Ротаня пройшла андоррську Санта-Колому, поступившись у першому матчі 1:2, але впевнено вигравши у відповідь із рахунком 4:1.

«Та краще би Карпати/Кривбас вийшов у єврокубки…» pic.twitter.com/oh7BLjFdbB — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) August 3, 2025

Карпати з поразки стартували в УПЛ, поступившись Поліссю – скасований гол, два пенальті і "підступний" VAR