Полісся іронічно відреагувало на перемогу над Карпатами та успіх у єврокубках (ФОТО)
Полісся нестандартно відповіло на перемогу над львівськими Карпатами (2:0) у стартовому турі УПЛ 2025/26.
У соцмережах житомирський клуб опублікував допис, де іронічно зазначив: "Та краще б Карпати або Кривбас потрапили до єврокубків…", де розмістив фото із результатом першого туру УПЛ з Карпатами (2:0).
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Ця реакція з’явилася на тлі минулого сезону, коли за місце в єврокубках гостро боролися Карпати, Полісся та Кривбас. У підсумку путівка дісталася житомирцям. Такий результат, вочевидь, не всім припав до вподоби.
Цього ж сезону у стартовому турі Карпати програли саме Поліссю, а Кривбас зазнав поразки від Колоса з рахунком 1:2. Водночас Полісся вдало почало свій єврокубковий шлях: у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій команда Руслана Ротаня пройшла андоррську Санта-Колому, поступившись у першому матчі 1:2, але впевнено вигравши у відповідь із рахунком 4:1.
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