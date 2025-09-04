Футболіст київського Динамо Максим Брагару може перейти в Полісся.

Відсутність Максима Брагару в заявці Динамо на Лігу конференцій має конкретні причини та наслідки, повідомляє ТаТоТаке.

Динамо оголосило заявку на Лігу конференцій – одного гравця відсіяли, відома доля новачків

Після придбання Шоли Огундани Брагару залишився без перспектив в команді Олександра Шовковського і почав шукати новий клуб.

Швидше за усіх в цій ситуації зорієнтувалося Полісся. Домовленість про повноцінний трансфер або оренду Брагару в Житомир вже досягнута на рівні керівництва обох клубів. Найближчим часом варто очікувати офіційної презентації 23-річного гравця.

Нагадаємо, що Брагару цього літа брав участь у Євро U-21 у складі збірної України. В його доробку 2 голи на стадії групового етапу.

"Таких пенальті можна дати двадцять за гру. Це смішно": Сергій Кравченко про розгром від Динамо і проблеми Полісся