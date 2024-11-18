"За моєю інформацією, Буткевич готовий виділити 5 мільйонів валюти на зимові трансфери Полісся. Не шкодує власник грошей на клуб, треба віддати належне. Лише б це давало результат, тоді питань не буде. Щоб це не виглядало якимось "розводняком", бо іноді так здається.

Полісся націлилось на оборонця європейської збірної – він є суперником України у Лізі націй

Під Ашура купували Майсурадзе, який, за моєю інформацією, обійшовся Поліссю у 1 млн 100 тисяч валюти. Зараз чутки, що доходять до мене, стверджують, що Майсурадзе буде виставлений на трансфер. Купити за такі гроші дуже легко, а ось продати – це мистецтво, якому потрібно вчитися.

Також на двері вкажуть Луїферу, за якого заплатили приблизно як за Майсурадзе. Він не був основним в останніх матчах команди Ашура. Воротарю Кудрику готові надати статус вільного агента вже взимку, хоча у нього контракт до кінця сезону. Контракти з Поспєловим та Кушніренком не планують продовжувати, термін їхніх угод спливає в кінці цього року, тому вони залишать клуб наприкінці грудня.

Назріває і трансфер Макуана. Колись улюбленець президента, але дисципліна підводить. За моєю інформацією, він піде в оренду в Карпати. Між цими двома клубами простежується тісний зв'язок", – заявив Ігор Бурбас.

Полісся заповнить паузу на матчі збірних спарингом з аутсайдером УПЛ – Ашур не зможе розраховувати одразу на 3 лідерів