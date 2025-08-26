Полісся серйозно розглядає відхід лідера команди Олексія Гуцуляка, повідомляє журналіст Ігор Циганик. Контракт гравця з "вовками" закінчується влітку 2026 року, тому керівництво клубу готове відпустити Гуцуляка, щоб отримати фінансову компенсацію.

Олексій Гуцуляк виступає за Полісся з червня 2024 року. У поточному сезоні півзахисник провів вісім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 3 мільйони євро.

До слова, наразі Полісся посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня набрали 3 очки у трьох турах чемпіонату.

