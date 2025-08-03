Полісся ганебно дебютувало в еліті, чемпіонки принижують 9:0, перемога Шахтаря – стартував чемпіонат України серед жінок
У неділю, 3 серпня, розпочався новий сезон чемпіонату України з футболу серед жінок.
Вища ліга (жінки) 2025/26, 1-й тур
Кривбас – Колос – 1:1
Голи: Іванченко (пен.), 39 – Леспух, 33
Ладомир – Ворскла
Голи: Радіонова, 12, 14, Китаєва, 20, Кравчук, 24, Котяш, 28, Калініна, 35, Корсун, 58, Козішкурт, 73, Кравець, 84
Пантери Умань – Шахтар – 1:3
Голи: Білокур (пен.), 25 – Головач, 7, Чайка, 19, 82
Полісся – Металіст 1925 – 1:8
Голи: Тріль, 65 – Апанащенко, 17, 34, Гірин, 40, 45, 53, Молодюк, 68, 81, Андрухів, 86
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Жіночі команди Кривбаса та Колоса розписали результативну нічию, Леспух відкрила рахунок у першому таймі на що господарі відповіли голом з пенальті, який став останнім у матчі. Шахтар на виїзді розібрався з клубом Пантери з Уманя. Перший тайм завершився за мінімальною переваги донецького клубу, але наприкінці гри Шахтар закріпив перемогу завдяки другому голу Чайки.
Чемпіон України, Ворскла, розгромила Ладомир з рахунком 9:0. Полтавки фактично зняли всі питання ще у першому таймі, забивши 6 м'ячів. У другому таймі гості відзначилися ще трьома голами та встановили фінальний рахунок 9:0.
В ще одному матчі дня Металіст 1925 не залишив шансів Поліссю. У складі харків'янок Апанащенко та Молодюк оформили дубль, а Гірин відзначилася хет-триком. Полісся, яке минулого сезону виступало у нижчому дивізіоні, не змогло скласти гідної конкуренції досвідченим футболісткам Металіста 1925. Матч завершився розгромом 8:1.