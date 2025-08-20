У четвер, 14 серпня, житомирське Полісся зіграє перший матч проти італійської Фіорентини за право потрапити в основний етап Ліги конференцій. Команди вийдуть на газон Tatran Arena у словацькому Прешові, де житомиряни змушені приймати своїх суперників у єврокубках. Стартовий свисток матчу пролунає о 21:00 за київським часом.

"Крушинський би знадобився багатьом командам в Італії": екс-гравець Фіорентини виділив лідерів Полісся перед матчем ЛК

Де дивитися Полісся – Фіорентина? В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на ресурсах UPL.TV. Зокрема, гру можна буде переглянути на Київстар ТБ і подібних ресурсах, просто маючи на них зареєстрований акаунт.

Додамо, що Полісся та Фіорентина ніколи не зустрічалися на футбольному полі до цього. Але "фіалки" протистояли іншим українським командам – Динамо та Дніпру. Киян Фіорентина тричі вибивала з єврокубків, востаннє це трапилося у Лізі Європи 2014/15, коли за італійців феєрив Мохамед Салах. Також "фіолетові" перемагали Дніпро тричі, розписавши одну нічию. Загалом статистика українських клубів проти Фіорентини невтішна: 6 поразок, 4 нічиї й нуль в графі перемог.

Полісся проти "мрії Буткевича": тріумфатор Мілана, легенди, найкращий форвард Італії, рай за 500 млн – це все Фіорентина