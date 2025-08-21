Саме заради таких матчів діти і йдуть у клубні академії. Саме такі поєдинки перетворюють футбольні кар'єри в легенди, і саме таких ігор бракує нашій молоді. Можна скільки завгодно критикувати проєкт Полісся, кепкувати з менеджменту та згадувати тренерські невдачі, але дійти до битви з Фіорентиною за єврокубки – це сильно. Прикро тільки, що "фіалки" не можуть приїхати до Житомира, однак колись усе буде.

Полісся – Фіорентина: де дивитись матч команди Ротаня у плей-офф Ліги конференцій

Завдання-мінімум вже виконане, хоча тиждень тому "вовки" ледь не зганьбились вдруге за сезон. Розгромивши угорський Пакш у першій зустрічі (3:0), підопічні Руслана Ротаня горіли 0:2 вже на старті другого тайму. Ще один гол – і дійшло б до овертаймів, якби не гірше. Хоча в цілому Полісся грало непогано. Набагато краще, ніж резервісти з Колосом (0:1) чи напіврезерв з ЛНЗ (0:2).

Три поспіль поразки остудили гарячі голови, які після трьох поспіль перемог пророчили житомирянам битву за чемпіонство. Цей проєкт перебудовується й вчиться новим вимогам, тож пробуксовки на старті є нормальним явищем. Зараз більше хочеться говорити про феєричний прогрес універсала Крушинського, про хороший вертикальний футбол і ефективну гру в зонах завершення – туди прибігають навіть центрхави.

Було б круто, якби ці та інші чесноти спрацювали бодай в одному матчі проти Фіорентини. А чому ні? Тепер "фіалки" – мегагранд, а наші футболісти для неї те ж саме, що й Санта-Колома для житомирян. Андердог у таких протистояннях часто створює сенсації на голому куражі.

Тим паче, що у складі "вовків" є аж три представники збірної України (Гуцуляк, Назаренко, Михайліченко). Філіппов виступав у Бельгії, а Лєднєв з Андрієвським грали у групі ЛЧ. Бабенко й низка інших екс-дніпровців виступали грали в плей-офф Ліги конференцій. Словом, у нас теж є ким похизуватись.

Саме з таким підходом житомиряни повинні виходити на команду, яка в останніх трьох розіграшах Ліги конференцій мала два фінали й півфінал. Саме про свій статус збірників треба пам'ятати, коли гратимеш проти Де Хеа, Джеко, Мойзе Кіна, Госенса, Бельтрана, Іконе, Соттіля, Фаджолі чи Гудмундссона. А ще можна згадати, що правий фулбек Додо колись виступав в УПЛ – а значить можна засвітитись і переїхати у топ-лігу, як екс-фулбек Шахтаря.

Очолює цю банду Стефано Піолі, якого горе-інсайдери сватали в Металіст 1925. Колишній тренер Мілана без особливого успіху працював у Мілані, а зараз замінив Вінченцо Італьяно – саме з цим пов'язані останні успіхи клубу. Флорентійці теж будуть перебудовуватись під нові вимоги, а у новому сезоні вони не зіграли жодного офіційного матчу.

Коли, як не зараз перемагати Фіорентину? Якби так сталося, то Ротань помстився б "фіалкам" за поразки у Лізі Європи у 2013 році. Тоді капітан Дніпра двічі поступився з рахунком 1:2, хоча й асистував на Артеміо Франкі під гол Коноплянки. Настав час вендетти – благо, під керівництвом Руслана Петровича грає купа вихованців синьо-біло-блакитної академії.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор – Куаме

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Фіорентина

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Лєднєв, Назаренко – Філіппов

Фіорентина: Де Хеа – Комуццо, Пограчіч, Раньєрі – Додо, Зом, Фаджолі, Гудмундссон, Госенс – Джеко, Кін

Прогноз "Футбол 24" – Полісся заб'є і не зазнає розгрому

Можливо, Поліссю дійсно пощастить створити сенсацію. А чому б і ні? Стефано Піолі тільки починає офіційні матчі – а вони завжди не такі, як спаринги на зборах. Лідерів треба приберегти до старту Серії А, а Де Хеа завжди чергував геніальні сейви з дурними привозами. Зрештою, і житомиряни не аматори.

Враховуючи усі фактори, можна навіть сподіватись на гол у виконанні "вовків". А ще чомусь не віриться у розгром Полісся – бодай у першій грі, в Словаччині, команда повинна зібратись і дати бій. Втрачати нічого, а покуражитись в своє задоволення проти суперзірок можна – а може і засвітитись перед скаутами Серії А.

Шахтар – Серветт: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій