Житомирський клуб змушений був оперативно реагувати на пертурбації в словацькому футболі.

Полісся на своєму сайті оголосило про зміну стадіону, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій сезону 2025/26.

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У зв’язку з відстороненням Дунайскої Стреди від участі в єврокубках через конфлікт інтересів (володіння Оскаром Вілагі одразу двома клубами), місце в турнірі отримав інший словацький клуб – Кошіце. Вони, своєю чергою, проводитимуть свій домашній матч другого кваліфікаційного раунду на Košická Futbalová Aréna, яка є для них домашньою, у той самий день, на який було заплановано перший поєдинок житомирців.

У зв’язку з цим Полісся змушене змінити арену для проведення домашніх матчів у єврокубках. Новим домашнім стадіоном "вовків" в сезоні 2025/26 стане Štadión Tatran у місті Пряшів (Словаччина).

Нагадаємо, перший матч на новій арені відбудеться 24 липня в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Суперником команди Руслана Ротаня буде переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

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