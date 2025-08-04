Житомирське Полісся дізналось потенційного суперника у кваліфікації Ліги конференцій, якщо зуміє пройти угорський Пакш.

Матчі проти Пакша заплановані на 7 та 14 серпня. У випадку перемоги Полісся наступним суперником "вовків" має стати італійська Фіорентина.

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На це досить кумедно відреагувала прес-служба житомирян у твіттері, написавши: "Незвично буде без Фіорентини в Лізі конференцій".

Слід зауважити, що італійський клуб останніми роками і справді став синонімом цього турніру, адже в минулому розіграші дістався до півфіналу, а два попередні сезони взагалі грав у фіналах, хоч і програв обидва.

Нагадаємо, Полісся вже успішно подолало другий раунд кваліфікації Ліги конференцій 2025/26, здолавши андоррську Санта-Колому: житомирці програли перший матч 1:2, але потужно взяли реванш у другому – 4:1.

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