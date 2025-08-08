Житомирське Полісся відреагувало на розгромну перемогу над угорським Пакшем у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Полісся розбило Пакш (3:0) у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, ставши єдиним українським клубом, який переміг цього тижня.

Через це прес-служба "вовків" у твіттері написала: "Цього тижня український футбол підіймаємо ми". Раніше Полісся зухвало жартувало щодо того, що в наступному раунді кваліфікації зіграє з Фіорентиною, якщо зможе подолати Пакш. Житомиряни тоді написали, що "без Фіорентини буде незвично у Лізі конференцій".

Нагадаємо, що Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів поступилось кіпрському Пафосу (0:1), а Шахтар розписав безгольову нічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги Європи.

