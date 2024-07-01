Минай на офіційному сайті повідомив, що Сергій Корнійчук приєднався до Полісся, а контракт набув чинності з 1 липня цього року.

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Згідно з інформацією Transfermarkt, захисник обійшовся "поліським вовкам" у 100 тисяч євро, а контракт розрахований на 3 роки.

Зауважимо, що Корнійчук приєднався до Миная лише в лютому цього року, встиг зіграти в 11 матчах та забити 1 гол.

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