Полісся домовилось про перенесення стартового матчу в УПЛ – незвична причина
16 липня 17:48 - Читать на русском
Житомирський клуб розраховує зіграти свій поєдинок проти Вереса на домашньому стадіоні.
УПЛ оприлюднила графік першого туру. Полісся у своєму стартовому поєдинку в УПЛ має зіграти на виїзді проти Вереса.
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Втім, Полісся звернулось до Вереса – житомиряни дуже хочуть провести першу гру в УПЛ удома, повідомляє журналіст Володимир Звєров.
Зазначається, що рівненський клуб погодився, тож поєдинок 1-го туру УПЛ Верес – Полісся зіграють саме в Житомирі.
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