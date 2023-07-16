Житомирський клуб розраховує зіграти свій поєдинок проти Вереса на домашньому стадіоні.

УПЛ оприлюднила графік першого туру. Полісся у своєму стартовому поєдинку в УПЛ має зіграти на виїзді проти Вереса.

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Втім, Полісся звернулось до Вереса – житомиряни дуже хочуть провести першу гру в УПЛ удома, повідомляє журналіст Володимир Звєров.

Зазначається, що рівненський клуб погодився, тож поєдинок 1-го туру УПЛ Верес – Полісся зіграють саме в Житомирі.

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