Полісся в рамках 10-го туру чемпіонату України приймає київське Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 10-го туру УПЛ 2023/24 Полісся – Динамо розпочнеться о 15:00 за київським часом. Зустріч доступна для безкоштовного перегляду на MEGOGO та Setanta Sports. В разі перемоги підопічні Мірчі Луческу повернуться в топ-3 турнірної таблиці.

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Андрій Ярмоленко не зможе зіграти через пошкодження. Житомирянам не зможе допомогти Микита Кравченко, орендований у Динамо. Кияни не дали дозволу вийти у матчі проти себе.

Стартові склади

Полісся: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Крушинський – Кушніренко, Танковський, Козак – Макуана, Аріельсон.

Динамо: Бущан – Тимчик, Сирота, Дячук, Дубінчак – Бражко, Андрієвський, Буяльський, Караваєв, Волошин – Ванат.

Полісся – Динамо: анонс матчу УПЛ