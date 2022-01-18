Полісся близьке до трансферу ще одного гравця Шахтаря
15:21 - Читать на русском
Воротар Шахтаря Олег Кудрик, скоріш за все, продовжить кар'єру в житомирському Поліссі.
Кудрик після відходу з Маріуполя поїхав на зимові збори з Поліссям, інформує Tribuna.
Будківський офіційно перейшов у Полісся
Клуб офіційно не повідомляв про прихід голкіпера, який наразі перебуває у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро. Додамо, що Полісся раніше підписало форварда Шахтаря Владислава Вакулу та підсилилось нападником Пилипом Будківським.
За свою кар'єру Кудрик встиг пограти за Шахтар (2 матчі за основну команду), а також за Львів та Маріуполь.
Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter