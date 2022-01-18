Воротар Шахтаря Олег Кудрик, скоріш за все, продовжить кар'єру в житомирському Поліссі.

Кудрик після відходу з Маріуполя поїхав на зимові збори з Поліссям, інформує Tribuna.

Будківський офіційно перейшов у Полісся

Клуб офіційно не повідомляв про прихід голкіпера, який наразі перебуває у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро. Додамо, що Полісся раніше підписало форварда Шахтаря Владислава Вакулу та підсилилось нападником Пилипом Будківським.

За свою кар'єру Кудрик встиг пограти за Шахтар (2 матчі за основну команду), а також за Львів та Маріуполь.

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