Полісся веде перемовини щодо переходу Володимира Шепелєва, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. В підписанні гравця особисто зацікавлений головний тренер "вовків" Руслан Ротань.

Останні півроку Шепелєв працював з Ротанем в Олександрії. Влітку гравець покинув клуб після завершення терміну дії контракту. Всього півзахисник провів 13 поєдинків за у складі "містян", забив 1 гол та віддав 1 асист.

За інформацією джерела, Володимир був близький до переходу в один з чеських клубів, але змінив своє рішення. Шепелєв відомий по грі за київське Динамо, у якому він виступав з 2017 по 2025 рік.

