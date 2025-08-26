Полісся близьке до підписання екс-футболіста Динамо – він грав під керівництвом Ротаня
Український півзахисник Володимир Шепелєв може продовжити кар'єру в Житомирі.
Полісся веде перемовини щодо переходу Володимира Шепелєва, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. В підписанні гравця особисто зацікавлений головний тренер "вовків" Руслан Ротань.
Останні півроку Шепелєв працював з Ротанем в Олександрії. Влітку гравець покинув клуб після завершення терміну дії контракту. Всього півзахисник провів 13 поєдинків за у складі "містян", забив 1 гол та віддав 1 асист.
За інформацією джерела, Володимир був близький до переходу в один з чеських клубів, але змінив своє рішення. Шепелєв відомий по грі за київське Динамо, у якому він виступав з 2017 по 2025 рік.
