"Футбольний клуб Полісся висловлює вдячність усім вболівальникам, хто надіслав свою роботу, хто брав участь в голосуванні, хто був небайдужим до вибору нової емблеми нашого клубу. Помітили великий інтерес та ентузіазм фанів до зміни емблеми, як символу ще одного кроку у розвитку команди.

Клуб ухвалив рішення щодо відкритого конкурсу щодо зміни емблеми. Ціллю конкурсу було надання можливості кожному вболівальнику долучитися до відкритого змагання – у вигляді виготовлення конкурсної роботи, висловлення своєї думки чи відданого голосу за один із варіантів емблеми. Ми отримали 128 конкурсних робіт, а в голосуванні взяли участь 8 тисяч вболівальників.

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За останні 10 днів конкурсу ми помітили різкі зміни в голосуванні. Три варіанти (стара емблема та два нових варіанти) зрівнялися у відсотковому співвідношенні голосів, згодом різко та почергово кожна набирала додаткові голоси. Зміни відсотків мали характер неприродного впливу на голосування з боку сторонніх осіб.

Завдяки конкурсу клуб мав змогу побачити тенденції у суспільній думці, проаналізувати фідбек фанів та зробити висновки. Клуб використає набуті знання і експертизу від конкурсу та замовить виготовлення нової емблеми у креативного агентства з великим авторитетом в Україні.

Емблему ФК Полісся повинні виготовити саме українські дизайнери. Назву агентства повідомимо окремо. Хочемо засвідчити, що клуб завжди буде прагнути прозорості та справедливості, а також, що спільно із своїми вболівальниками ми будемо крок за кроком розвивати ФК Полісся", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Полісся.

Нагадаємо, футбольна команда у Житомирі була заснована у 1959 році та існувала під різними назвами до 2005-го. Відродження відбулось у 2016-му, а історичний вихід в УПЛ – у 2023 році. На зимову паузу "поліські вовки" пішли на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 32 очки. Від лідера – Кривбаса – команда Юрія Калітвінцева відстає на 2 бали.

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