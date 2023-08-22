"15 серпня Полісся провело опитування щодо оновлення логотипу клубу. 60% респондентів проголосували за збереження старого логотипу, але 40% вболівальників виступили за його оновлення.

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Після обговорення результатів голосування клуб ухвалив компромісне рішення: найближчим часом ми оголосимо конкурс на розробку нового логотипу ФК Полісся. Найкращі роботи відбиратимуть члени компетентного журі. Після завершення конкурсу буде оголошено ще одне голосування: клуб попросить вболівальників розглянути три нових варіанти емблеми, а також чинну емблему клубу", – повідомляє прес-служба "зелено-жовтих".

Нагадаємо, футбольна команда у Житомирі була заснована у 1959 році та існувала під різними назвами до 2005-го. Відродження відбулось у 2016-му, а історичний вихід в УПЛ – у 2023 році.

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