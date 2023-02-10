Верес та Полісся зустрічаються в рамках Winter Cup. Дивитися гру наживо можна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Турнір мав розпочатися ще 6 лютого, але через землетрус у Туреччині початок змагань перенесли. Організатори планували проводити по одному матчу за день (кожен мав розпочинатися о 18:30), але доведеться грати частіше.

Зимовий кубок-2023: став відомий календар міжнародного турніру

У матчі-відкритті Зимового кубка-2023 зіграє чинний володар трофея – житомирське Полісся – та рівненський Верес. Стартовий свисток пролунає об 11:00 за київським часом. Усі матчі Winter Cup будуть у вільному доступі на YouTube-каналі Футбол 2.0.

До слова, сьогодні ввечері відбудеться і другий матч турніру. Поєдинок Ворскла – Левадія розпочнеться о 18:30.

"Мессі як Ейнштейн – собі на умі": що поєднує Мілевського і козацького полковника, Шева на СТБ, історія без міфів