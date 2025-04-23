Вже на старті зустрічі Педрінью міг виводити Шахтар вперед після передачі Кевіна, але пробив у Кудрика. Згодом помилка Матвієнка, ледь не завершилась плачевно – Тобіас встиг підстрахувати підкатом. В середині тайму Педрінью правим флангом виходив сам на сам, але не зміг переграти кіпера Полісся.

Шахтар побореться з Динамо за Кубок України – "гірники" в екстратаймі дотисли Полісся завдяки голу коштовного новачка

По перерві дивом не забив Крушинський, в Кевін у відповідь струсонув стійку воріт Полісся. Зрештою все вирішилось у другому овертаймі – за 6 хвилин від серії пенальті Аліссон на дальній стійці замкнув передачу Траоре, забивши свій дебютний гол за Шахтар. Часу і сили, аби відігратись, житомирцям вже не вистачило.