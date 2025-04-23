Полісся – Шахтар: стартові склади та безкоштовна трансляція півфіналу Кубка України
У середу, 23 квітня, Полісся в 1/2 фіналу Кубка України приймає Шахтар. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".
У середу, 23 квітня, у другому півфіналі Кубка України Полісся прийматиме Шахтар. Матч розпочнеться о 18:00. Команди зустрінуться у Житомирі та стадіоні Полісся. Безкоштовну онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на YouTube-каналі Полісся.
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Стартові склади:
Полісся: 1. Кудрик, 44. Чоботенко, 55. Крушинський, 13. Тейлор, 4. Матіч, 5. Сарапій, 7. Назаренко, 8. Бабенко, 15. Михайліченко, 11. Гуцуляк, 9. Батіста
Запасні: 23. Волинець, 30. Лєднєв, 2. Хадрой, 31. Майсурадзе, 34. Віалле, 10. Йосефі, 14. Бітон, 60. Мельниченко, 18. Андрієвський, 37. Таллес Коста, 40. Гонсалвеш, 27. Брістріч
Шахтар: 31. Різник, 5. Бондар, 17. Вінісіус, 18. Грам, 13. Педро Енріке, 22. Матвієнко, 21. Бондаренко, 38. Педрінью, 30. Марлон Гомес, 7. Егiналдо, 37. Кевiн
Запасні: 48. Твардовський, 16. Азаров, 74. Фарина, 8. Криськів, 10. Судаков, 29. Назарина, 20. Глущенко, 30. Алісон Сантана, 39. Невертон, 2. Траоре, 9. Швед, 19. Кауа Еліас