У середу, 23 квітня, Полісся в 1/2 фіналу Кубка України приймало Шахтар (0:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кубок України, 1/2 фіналу

Полісся – Шахтар – 0:1

Гол: Аліссон, 113

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Для Шахтаря Полісся було вкрай незручним суперником. Після виходу житомирців в УПЛ команди зустрічались між собою чотири рази й жодного разу "гірники" не змогли перемогти – лише одна нічия та три поразки, дві з яких стались у поточному сезоні.

Вже на 2-й хвилині Кевін отримав передачу у штрафному ліворуч і віддавав у центр на Педрінью – Кудрик впорався з ударом в дотик. За мить Шахтар ледь не привіз гол у свої ворота: Різник віддав кволу передачу на Бондаря і супернику бракувало зовсім трохи, щоб засмутити донеччан.

Згодом помилки припустився Грам – Бондар підстрахував партнера, не давши замкнути простріл з правого флангу. Шахтар продовжив фейлити: на 16-й хвилині Матвієнко завозився в центрі поля і привіз контратаку, яку в підкаті перервав Тобіас.

В середині тайму Педрінью правим флангом виходив сам на сам з Кудриком, але не зміг переграти кіпера Полісся. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки Михайліченко та Бондаренко обмінялись ударами з-за меж штрафного – без особливої небезпеки.

Одразу по перерві Полісся втратило чи не найкращий шанс вийти вперед: Назаренко отримав довжелезну передачу на лівий фланг, віддав навіс на Батісту, той прокинув на Крушинського, якому не дав замкнути у сітку Бондар. У відповідь Кевін закручував у дальній кут – лише стійка врятувала господарів від вірного гола. За трохи команди знову обмінялись моментами: після помилки Михайліченка удар Егіналдо вийшов занадто кволим, а у відповідь Назаренко стрільнув повз стійку.

Шахтар продовжив загострювати: після перехоплення у центрі поля Егіналдо вривався в штрафний і прострілював на дальню стійку – Марлос не встиг замкнути. Згодом бразилець бив метрів з 11-ти – прямо в кіпера. Лише на 82-й хвилині Пушіч вирішив освіжити гру замінами, випустивши Судакова та Траоре.

Попри важку і запеклу боротьбу перший овертайм минув без голів. А от у другому більше пощастило Шахтарю: на 113-й хвилині гості розірвали оборону суперника, Судаков віддав на Траоре, а той не став бити й відкотив праворуч на Аліссона – бразилець з гострого кута забив свій дебютний гол в Україні.

Як наслідок, 14 травня в Житомирі у фіналі Кубка України Шахтар зіграє з Динамо.

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