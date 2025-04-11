– Оскільки Полісся приймає Шахтар в Житомирі у півфіналі Кубка України, то саме нам належать телевізійні права на цю гру. І це чудова нагода зробити приємний сюрприз для всіх українських вболівальників. Президент клубу Геннадій Буткевич ініціював рішення, що Полісся за власний рахунок виготовить високоякісну телевізійну трансляцію і забезпечить студію з обговоренням гри до, в перерві та після матчу. Цю трансляцію можна буде подивитись у вільному доступі на YouTube-каналі Полісся.

"В перспективі Полісся має бути на першому місці УПЛ": захисник житомирського клубу назвав цілі команди на сезон

Клуб, володіючи всесвітніми правами, зробить можливим перегляд матчу усім вболівальникам з будь-якої точки світу. Іншими словами Полісся, а саме президент, хоче зробити подарунок усім вболівальникам в Україні та в усьому світі.

– Скільки вболівальників очікуєте побачити в півфінальному матчі?

– У Житомирі великий ажіотаж навколо цього матчу. Ми передбачали дуже високий попит збоку вболівальників на цю гру, тому заздалегідь відкрили продаж квитків. І були праві, бо квитки продаються дуже швидко. Я вважаю, що вся квота буде реалізована уже до кінця цього тижня, – сказав Денисов для прес-служби Полісся.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Кубка України між Шахтарем та Поліссям відбудеться 23 квітня на Центральному стадіоні у Житомирі. В іншому поєдинку півфіналу турніру Динамо зіграє проти Буковини з Першої ліги.

Полісся врятувало нічию з Карпатами у битві за єврокубки – житомиряни тричі влучали в каркас, "леви" вимагали пенальті