Шахтар підходить до поєдинку в Житомирі на тлі справжньої катастрофи. Поразка у Ковалівці остаточно вбила інтригу щодо золота УПЛ, а також залишила донеччан у чотирьох очках від другої позиції. Ці факти ще можна було б пробачити – ну не пішов чемпіонат, що ж поробиш – однак команду ще й відверто принизили чотирма голами.

Вже вдруге в сезоні Шахтар пропускає чотири в УПЛ. За попередні вісім років такого не траплялось жодного разу. Причому кривдником "помаранчево-чорних" стали Олександрія й Колос – причому ковалівці трималися в одному заліковому балі від зони вильоту. Жесть!

І навіть такі речі можна було б зрозуміти, якби не коментарі Маріно Пушіча після тієї поразки. У найкращих традиціях Мірчі Луческу хорват списав ганьбу з аутсайдером на арбітраж – зокрема, на 10-хвилинний перегляд офсайду при голі Марлона, який збив Шахтарю темп. Не вистачало тільки "Браво, федерація!" ляпнути. При цьому коуч заявив, що Шахтар заявив на 4-5 голів.

Така риторика після 2:4 не витримує жодної критики, хоча матч дійсно міг піти за іншим сценарієм. "Гірники" відверто розривали Колос у стартовій 15-хвилинці та в середині другого тайму. Поки що чинний чемпіон забив двічі, мав скасований гол (Марлон заліз у офсайд на 25 см), претендував на пенальті й створив низку топ-моментів.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1/2 фіналу Кубка України 2024/25 між Поліссям і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу команди Імада Ашура – 5,70. На тріумф підопічних Маріно Пушіча фахівці дають 1,68.

Було б дивно, якби Шахтар при своєму складі ще й в атаці нічого не продемонстрував. Насправді, проблема "гірників" криється не в моментах, а в стабільності та здатності грати проти м'яча. Донеччани звикли грати на ударних відрізках, круто атакуючи протягом 45-60 хвилин сумарно – але не створюючи постійного тиску. У суперників завжди будуть тривалі періоди рівної гри, якщо не домінування взагалі.

При цьому команда катастрофічно незбалансована в обороні. Як при позиційній, так і в перехідних фазах. У "помаранчево-чорних" дуже специфічні опорники (фактично, цю роль виконують атакувальні гравці, що звикли грати на м'ячі), Бондаренко занадто повільний і неуважний для роботи в обох напрямах, а Судаков звик давати об'єм лише у топ-матчах.

За такого розкладу значно важче стає фулбекам, яким не так вже й часто допомагають вінгери, а центрбеки Шахтарю мають проблеми в повітрі й занадто сфокусовують увагу на м'ячі. При цьому ключові зони – зокрема, дальня стійка та підбирання – занадто часто залишаються без прикриття або без контролю ситуації за спиною.

Всі ці проблеми є традиційними для Шахтаря, однак Маріно Пушіч не працює над покращенням. Саме такий висновок можна зробити із канікул, які він влаштовує футболістам і самому собі під час міжнародних пауз – 7-10 днів вихідних стали нормою. І це при значній кількості юних бразильських новачків, яких треба інтегрувати в гру.

Саме тому Шахтар так часто втрачає очки. Навіть у матчах, де "гірники" влаштували розгром – як от проти ЛНЗ, Олександрії чи Вереса – команда не виглядала краще. Її або рвали на контратаках, або стримували середнім блоком протягом тривалого часу. Просто тоді ударні відрізки донеччан принесли результат, а з Колосом наздогнала карма.

І ось на такому тлі Шахтарю треба перемагати Полісся. Єдину команду в сезоні, якій підопічні Маріно Пушіча поступилися двічі. Причому в обох випадках це було заслужено.

Житомиряни не боялись вступати у високий пресинг, підтримували високу інтенсивність єдиноборств у середньому блоці (зокрема, завдяки своєчасним замінам), тікали в контратаки й закидували карний майданчик кросами – вони є слабким місцем оборони "гірників". Так, Шахтар притискав Полісся, створивши достатньо моментів для перемоги, але знову ж таки – сумарно колектив домінував не більше 45 хвилин.

Але чи здатна нинішня команда Імада Ашура декласувати гранда? Клуб непогано закупився на зимовому трансферному ринку, підписавши чистого форварда та центрхавів, здатних просувати м'яч через центральні вертикалі й відкриватись за спини – от тільки на практиці новачки не зіграли. Епізодично вони демонструють, що хоча бачити тренерський штаб, але системи немає.

При цьому до сильних вінгерів Полісся суперники вже звикли, що суттєво позначилось на якості атаки. Житомиряни забили всього 11 голів у 9-ти поєдинках. "Вовки" теж вмикаються на короткі відрізки домінування, однак більш ніж на тайм їх не вистачає. Це вилилось у нічиї навіть з такими суперниками, як Оболонь (0:0) та Лівий Берег (1:1), а виграти вдалося менше половини матчів у 2025 році (і це з урахуванням овертайму в чвертьфіналі Кубка).

Головною ж проблемою стала вразливість на перехідних фазах. Квінтесенцією незбалансованості став розгром від Вереса (1:5), після якого Імад Ашур додав до опорної зони Сарапія. Цей хід не став панацеєю – майже в кожній зустрічі Полісся пропускає моменти й голи з контратак. Ідеальний сценарій для Кевіна, Егіналду, Судакова та інших лідерів Шахтаря.

Хоча насправді ці проблеми є характерними для більшості представників УПЛ. Просто від житомирян чекають більшого через бюджет і амбіції. Колос взагалі бореться за виживання, але забив донеччанам чотири. Навіть Оболонь і Лівий Берег гідно тримались на тлі "гірників", тож у Імада Ашура є всі шанси принизити Маріно Пушіча втретє.

Кадрова ситуація

Травмовані: Різник (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Шахтар

Полісся: Кудрик – Тейлор, Віалле, Чоботенко, Михайліченко – Бабенко, Сарапій – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Шахтар: Фесюн – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Педріньйо, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5. Переможе той хто заб'є першим

Матчі Шахтаря й Полісся – як особисті, так і загалом у 2025 році – не дозволяють зробити прогнозу на конкретний результат. Обидві команди довели здатність програти в будь-яку мить.

Донеччани значно потужніші в атаці, але позаду – прохідний двір. Житомиряни ж дуже натужно створюють моменти, але біля власних воріт виглядають більш сконцентрованими. При цьому і "гірники", і "вовки" катастрофічно вразливі до контратак.

Дві поспіль перемоги Імада Ашура над Маріно Пушічем створюють враження, ніби третя перемога неможлива суто математично. Шахтар же не здатний принижуватись настільки сильно, чи не так? От тільки зустріч пройде на полі Полісся, а донеччани колись вилітали і від Агробізнесу (пропустивши тричі). У Кубку можливо все.

Чомусь здається, що це буде гра до першого гола. Якщо вперед вийдуть господарі, то зламати їхній "автобус" буде дуже важко. Якщо станеться навпаки, то житомирянам буде важко забити у відповідь – і вони додатково розкриються. Хай там як, голів багато не буде, а переможця визначить кубковий рандом.