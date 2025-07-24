Полісся та Санта-Колома проведуть перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Полісся – Санта-Колома відбудеться сьогодні, 24 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Полісся – Санта-Колома: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій

Де дивитися Полісся – Санта-Колома? Вболівальники зможуть безкоштовно переглянути сьогоднішній матч на платформі Київстар ТБ. Трансляція доступна на будь-якому зручному пристрої – смартфоні, планшеті, комп’ютері, Smart TV або через браузерну версію сервісу. За головними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, якщо Полісся пройде Санта-Колому, то в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).

Додамо, що саме цей матч стане першим офіційним поєдинком Руслана Ротаня на чолі Полісся.

Стартові склади:

Полісся: Кудрик, Хадрою, Бабенко (к.), Йосефі, Гуцуляк, Безкоровайний, Михайліченко, Андрієвський, Андре Гонсалеш, Чоботенко, Гайдучик.

Санта-Колома: Руїс, Сістеро, Моурело, Пуерто, Родрігес, Архона, Леон, Сан-Ніколас (к.), Лопес, Креспо, Ремолінс.

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