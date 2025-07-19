Полісся оголосило чудову новину для своїх вболівальників.

Обидва матчі "вовків" проти андоррського клубу Санта-Колома в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій можна буде переглянути абсолютно безкоштовно на Київстар ТБ, повідомляє прес-служба клубу.

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Трансляції будуть доступні на будь-якому зручному пристрої – смартфоні, планшеті, комп’ютері, Smart TV або у браузері. Матчі розміщуватимуться у розділі "Спорт", де користувачі також зможуть переглянути розклад, анонси та скористатися зручною навігацією.

Перша зустріч відбудеться 24 липня (четвер) і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 31 липня, стартовий свисток пролунає о 19:00.

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