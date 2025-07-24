Поліссю, на відміну від Шахтаря та Олександрії, пощастило з жеребом. Житомиряни отримали в суперники представника чемпіонату Андорри – причому не найкращого. Санта-Колома є третьою командою тамтешньої першості, хоча це не завадило пройти учасника плей-офф Ліги конференцій. Борац із Баня-Луки покинув торішній розіграш аж у середині березня, але у цьому сезоні зазнав розгрому від андоррців (1:4).

Саме тому Полісся не має права ставитись до Санта-Коломи, як до чергового спаринг-партнера. Збори завершились – тепер все по-дорослому, з великою відповідальністю. Очевидно, що "вовки" сильніші", однак Борац теж був кращим. Боснійці навіть виграли другий матч, але забивати почали аж після 71-ї хвилини, коли залишились у більшості.

І все одно ніхто не очікує на продовження піренейської казочки. Житомиряни повинні перемагати, але наскільки впевнено це буде? Поки що зрозуміти важко, адже в колективі триває процес перебудови. Руслан Ротань разом зі своїм тренерським штабом не тільки має інтегрувати новачків, а й розчистити перевантажений склад Полісся – зокрема, визначити найкращих із шести форвардів і шести центрбеків.

На жаль, не обійшлося без втрати найсильнішого форварда часів Ашура. Факундо Батіста провів 7 голів у попередньому сезоні – великою мірою саме він витягнув "вовків" у єврокубки" – однак після одного з обстрілів аргентинець покинув Україну. Його продали у Атлетіко Насьональ.

Також зі складу відчепили Луїфера, а Венделл покинув клуб вільним агентом. Іншим гравцям на двері поки що не вказували – зате підписали кілька крутих новачків. Зокрема, склад посилили одразу двома форвардами. Про перехід Гайдучика (класної фальшивої дев'ятки з Вереса) було відомо ще навесні, а тепер у Полісся є ще й Олександр Філіппов.

Буквально на днях клуб підписав Микиту Кравченка. Йому доведеться конкурувати з Майсурадзе, Хадроєм, Тейлором і Гришкевичем. Це – усі трансфери Полісся, що й не дивно. На більшості позиції зберігається перебір виконавців, тож на зборах перепробували величезну кількість зв'язок. Зрозуміти, яким буде старт у новому сезоні, поки що важко.

Безапеляційно в основі залишаються тільки Гуцуляк, Михайліченко, Чоботенко й Бабенко. Із відкриттів слід відзначити центрхава Йосефі в парі з Андрієвським – вони провели 9 результативних дій причому Ізраїльтянин забив 4 голи. Також варто відзначити Гонсалвеша, якому можуть довірити лівий фланг атаки. Макуана й Назаренко поки що перебувають у ненайкращій формі.

Сам футбол Полісся очікувано нагадував торішню Олександрію. Голкіпера активно залучають до білд-апу, центрхави опускаються для розіграшів на власній половині й роздають передачі у фланги (де широко стоять вінгери й фулбеки) або на форварда (високого Філіппова, здатного зіграти в ролі "стовпа"). Команда стала більше комбінувати, але у цій структурі є питання щодо голкіпера – Волинець сильний шот-стоппер, а не розпасовщик. Можливо, замість нього зіграє Кудрик.

Точно відомо, хто не зіграє. До фінальної заявки не потрапили Лєднєв, Макуана, Майсурадзе, Віалле, Матіч, Корнійчук, Мустафаєв і Кравченко

Орієнтовні склади на матч Полісся – Санта-Колома

Полісся: Кудрик – Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Йосефі, Гонсалвеш – Філіппов

Санта-Колома: Руїс – Креспо, Родрігес, Сан-Ніколас, Сістеро – Фернандес, Сілва, Архона, Ремулінс – Леон, Мурело

Прогноз "Футбол 24" – перемога Полісся

У семи спарингах на зборах Полісся здобуло тільки три перемоги, однак ці брати до уваги не слід. Там було забагато експериментів. Більше інформації ми отримаємо вже у офіційних матчах – можливо, навіть не проти Санти-Коломи, а пізніше. Очікується, що "вовки" таки пройдуть до наступного раунду кваліфікації ЛК.

Як не крути, склад житомирян дорожчий у вісім разів, а команду очолює не тренер-початківець. Полісся має все для перемоги над представником Андорри – будь-який інший результат важко навіть уявити. Хоча Борац теж не думав, що вдома згорить Санта-Коломі з рахунком 1:4...

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