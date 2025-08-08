Полісся перемогло угорський Пакш у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Полісся оформило впевнену перемогу у першій грі проти Пакша з рахунком 3:0.

Полісся знищило Пакш у матчі Ліги конференцій – два асисти Крушинського, голи екс-гравців Динамо і червона Михайліченка

Головним героєм матчу став Богдан Крушинський, який віддав два асисти. По голу забили Андрієвський, Бескоровайний та Лєднєв. Ідеальний матч для "вовків" зіпсувала лише червона картка Михайліченка у компенсований час.