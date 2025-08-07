Полісся зустрінеться з Пакшем у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій. Стартові склади команд і посилання на безкоштовну онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Полісся – Пакш відбудеться сьогодні, 7 серпня. Стартовий свисток на арені Tatran Arena у словацькому Прешові пролунає о 21:00 за київським часом.

"Я забороняю казати про те, що тяжко": Ротань – про гру з Пакшем, кадрову ситуацію Полісся та можливі підсилення

Де дивитися Полісся – Пакш? В Україні гра транслюватиметься в прямому ефірі на ресурсах UPL.TV. Зокрема, матч можна буде переглянути на Київстар ТБ і подібних ресурсах, просто зареєструвавшись або увійшовши в наявний акаунт.

Стартові склади команд

Полісся: Волинець – Кравченко, Безкоровайний, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Лєднєв, Крушинський – Філіппов

Пакш: Ковачік – Вечеї, Кін'їк, Сабо – Хінора, Віндекер, Папп, Балог, Зеке – Харасті, Тот

Угорський Атлетік Більбао: зв'язки з Віктором Орбаном, табу на легіонерів та зірка Євро у команді – що таке цей Пакш