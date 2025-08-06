Матч Полісся – Пакш відбудеться у четвер, 7 серпня. Команди вийдуть на газон Tatran Arena у словацькому Прешові, де житомиряни змушені приймати своїх суперників у єврокубках. Юакім Естлінг зі Швеції дасть стартовий свисток о 21:00 за київським часом.

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Де дивитися Полісся – Пакш? В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на ресурсах UPL.TV. Зокрема, гру можна буде переглянути на Київстар ТБ і подібних ресурсах, просто маючи на них зареєстрований акаунт.

До слова, раніше Полісся ніколи не грало ні проти Пакша, ні проти інших угорських клубів у офіційних матчах. Для житомирян це буде другий суперник у цьогорічному єврокубковому сезоні, а от вони для свого суперника – третім. Пакш починав у кваліфікації Ліги Європи, звідки вилетів від ЧФР Клуж, а в Лізі конференцій вже встиг пройти словенський Марібор.

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