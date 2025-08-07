Цьогорічне жеребкування єврокубків ніби навмисно кидає українські клуби до російських прихвоснів. Олександрія потрапила на сербський Партизан (ще й з вірменським арбітром), Динамо може вийти на Црвену Звезду, а Полісся зіграє з клубом соратника Орбана. Якщо "вовки" пройдуть мадярів, то отримують право виступати у Флоренції – проти Фіорентини.

Полісся – Пакш: де дивитися матч Ліги конференцій

Чи вдасться це зробити? Сказати важко, адже житомиряни провели всього три матчі в сезоні. Всі вони були різними. Фіаско з Санта-Коломою виявилась настільки об'ємним, що його простіше списати на магнітні бурі – провалились усі, разом з тренерським штабом. Матч-відповідь завершився розгромною звитягою. Після цього Полісся легко переграло Карпати, але тренерський штаб у Львові замінив половину основи.

Руслан Ротань тільки починає роботу з новим клубом. За літо йому треба було не тільки поставити свій футбол, а й розчистити роздуту заявку. Лишень зараз приходить розуміння, хто не входить у плани житомирян. Матічу, Віалле й Майсурадзе шукають варіант для оренди (хоча Ротань заявив, що розраховує на них у майбутньому), Хадрой і Мустафаєв практично не грають, а Тейлор вилетів через травми.

І все одно у Полісся стільки футболістів, що тренерський штаб може міняти ледь не всю основу без особливої втрати у якості – як це і сталося в матчі проти Карпат. Найбільше виділяється форвард Гайдучик, який навіть проти Санти-Коломи в провальній "домашці" зіграв круто, але Філіппов тримає той же темп результативних і корисних дій. Глибина складу настільки висока, що Руслан Ротань публічно розмірковує над відмовою від зимової трансферної кампанії.

Але цьому складу необхідно зігратись. Хоча спочатку треба визначитись, у що гратиме Полісся. Ротань-стайл, який поставили в Олександрії, приживається неоднозначно – зокрема, у команди слабенько працюють стартові розіграші з виманюванням у пресинг. Санта-Колома просто не купилася на цю фішку, закрившись у середньому блоці. Як наслідок, у першій зустрічі центрбеки й голкіпери викотили один між одним 31% від усіх передач, хоча у складі були виконавці, здатні просувати м'яч.

А от власний пресинг і контрпресинг даються Поліссю добре, хоча вони давались і при Ашурі. З попередником Ротаня споріднюють сильні фланги, швидкі перехідні фази та вертикальні відкривання центрхавів – з входом у зони завершення. Деякі експерти вважають, що таким чином команда відкотилася до налаштування Імада, але точно такі ж паттерни простежувались у торішній Олександрії. А от хибна дев'ятка, яка однаково крута у завершенні чи грі "стовпом" – це почерк Ротань-стайлу.

Богдан Лєднєв же заявив, що з приходом Руслана Петровича в грі Полісся вимагають дуже багато нового. Це може стати проблемою у новому сезоні – і конкретно в зустрічі проти Пакша. Команда ще досить сира, аби повністю реалізувати всі тактичні задуми тренерського штабу. Ротань же наголошує, що повна оцінка можливостей колективу займе ще деякий час.

Але все це не цікавитиме фанатів у разі вильоту від Пакша. Згідно з оцінками Transfermarkt, заявка угорців у три рази дешевша за заявку житомирян. Середня ж вартість гравців нижча у два рази. Тут немає футболістів, дорожчих за 800 тисяч євро, а з відносно гучних прізвищ є тільки форвард Мартін Адам – його викликають до збірної Угорщини. Що і говорити, коли уся заявка команди складена з мадярів.

Є кілька колишніх збірників, але вони виступали там дуже давно й рідко. Українські фани також могли чути про Балінта Вечеї – у 2020-23 роках він виступав за Ференцварош, грав у ЛЧ й перетинався з Динамо. Характерно, що практично усім футболісти з міжнародним досвідом мають вік 30+. Представництво Полісся на рівні збірних і єврокубків значно ширше й актуальніше.

Втім, це не завадило Санта-Коломі прибити "вовків", тож підопічним Руслана Ротаня потрібна максимальна концентрація. Пакш приблизно рівний по силі – але цей колектив зараз на шаленому підйомі. За останні два сезони наш суперник виграв два Кубки Угорщини й взяв срібло чемпіонату. А угорська першість, ймовірно, потужніший за нинішній український.

На цьому відрізку Пакш сім разів зустрічався з Ференцварошем, здобувши п'ять перемог. У попередньому розіграші чемпіонату команда забивала по два голи за гру. На початку нинішнього Пакш провів два тури зі ще більшою результативністю – 3:3 з Дьором і 5:1 з Кішвардою. Вся ця краса була порушена Клужем у Лізі Європи, де після домашніх "нулів" мадяри згоріли 0:3. Зате вони пройшли Марібор у відборі до ЛК (1:0, 1:1).

Словом, опонент у Полісся дуже агресивний і має дух переможця – але стеля можливостей на євроарені обмежена Лігою конференцій. Ще ніколи цей клуб не проходив кваліфікацію. Дуже хотілось би, щоб Полісся продовжило міжнародні невдачі Пакша – зробити це житомирянам до снаги, але буде дуже важко. Поки що цей суперник здається найважчим у короткій євроісторії "вовків".

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор – Осват

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Пакш

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Караман, Назаренко – Філіппов

Пакш: Ковачік – Вечеї, Кін'їк, Сабо – Хінора, Віндекер, Пакк, Балог, Зеке – Харасті, Тот

Прогноз "Футбол 24" – перемога Полісся, тотал менше 2,5

Важко робити прогноз до першої зустрічі. Обидві команди тільки почали чемпіонат і активно ротують склад. Поліссю було б вигідно, якби Пакш спробував зіграти з позиції сили. У житомирян досить міцний захист, а на зустрічних курсах вони здатні порвати Пакш.

Проти команд з трійкою захисників "вовки" ще не зустрічались, що може стати проблемою, але загалом команди рівні. Поліссю бажано вирішити все "вдома", тож ризикнемо поставити на перемогу підопічних Руслана Ротаня. Ставка не підкріплена логікою, але віра й можливості прибити мадярів присутні. Але на тотал більше 2,5 не очікуємо.

