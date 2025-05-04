У рамках 27-го туру УПЛ Полісся приймає Олександрію, ЛНЗ зіграє проти Зорі, а Колос зустрінеться з Ворсклою. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Полісся – Олександрія

Центральний матч туру, результат якого вплине на турнірній розклад у всій верхній п'ятірці УПЛ. Олександрія тримається на другому місці, маючи 3-очкову перевагу над Шахтарем – це непогано, адже є одне право на осічку, однак календар у "містян" складний. Попереду ще поєдинки з Карпатами і Вересом, де теж можливі невдачі.

Полісся ж закриває зону єврокубків, але 3-очковий гандикап над Кривбасом може бути нівельований грою криворіжців у запасі. Карпати ж поступаються лишень за додатковими показниками. Словом, обом колективам дуже потрібна перемога – хоча нічия на крайній випадок теж влаштує.

Підопічні Руслана Ротаня продовжують тримати сильний темп, маючи всього одну поразку в УПЛ у 2025 році (від Шахтаря) та одну нічию (скандальну з Рухом). Інші сім поєдинків олександрійці виграли, хоча в останніх чотирьох турах звитяги були доволі нервовими. Не в останню чергу це було пов'язано з травмами Безерри й Філіппова, але останній вже встиг відновитись.

Втім, варто відзначити, що футбол "містян" по-своєму прагматичний. Він – не про безумовну домінацію над суперниками, а про дотримання власної організації гри. Сюди входять компактний блок, агресивна гра проти м'яча, флангові контратаки, вмикання голкіпера в білд-ап, підключення центрбека Кампуша на чужу третину, постійне заповнення зон завершення (в тому числі й центрхавами) тощо. Все це працює, але зовсім не гарантує переконливих перемог у кожному турі.

Тим не менш, Олександрія тріумфує навіть у невиразних поєдинках. Нинішнє Полісся може про це тільки мріяти. У останніх шести турах "вовки" мали розгром від Вереса (1:5), нічиї з Лівим Берегом і Колосом (по 1:1), мінімальну перемогу над ЛНЗ (непоганим був тільки один тайм) та тріумф над Ворсклою (2:0, але повністю провалились по перерві). З іншого боку, житомиряни майже дві години стримували Шахтар у Кубку, хоча з Вересом у чвертьфіналі теж були "нулі" до 100-х хвилин.

За такого рівня інвестицій такий футбол явно розчаровує. Хоча у Імада Ашура є певні виправдання. Суперники адаптувались до флангової гри Полісся, Назаренко внаслідок комплексу причин втратив форму, а Андрієвський не грає через необхідність посилювати опорну зону Сарапієм. До того, часто травмуються фулбеки, а більшість зимових новачків так і не інтегрувалась у основу (за винятком Батісти).

Ось у такому стані Поліссю треба перемагати Олександрію. Перебуваючи в кращій формі восени, "вовки" поступились "містянам" через скандальний гол із потенційним гандболом. А загалом матч був нічийним. Житомирянам точно до снаги стримати будь-якого суперника, але чогось більшого вони не гарантують.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор, Михайліченко (обидва під питанням) – Безерра, Шулянський

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Олександрія

Полісся: Волинець – Віалле, Чоботенко, Матіч, Майсурадзе– Бабенко, Сарапій – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Козак, Мишньов, Шепелєв, Цара – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Результат, як це найчастіше буває в УПЛ, вирішить рандом. Занадто вже рівні команди зустрілися. Олександрія дещо рівніша, однак вона гратиме на виїзді. Точно можна очікувати тільки на низьку результативність.

ЛНЗ – Зоря

ЛНЗ продовжив чистку серед своїх працівників. Новими жертвами черкаської "мітли" стали директор Василь Гречаний, менеджер з медіа та маркетингу Андрій Вєков, а також адміністратори Борис і Микити Кузьміних. На деякі позиції вже прийшли нові люди, але все це аж ніяк не допомагає на полі – там у Романа Григорчука великі проблеми.

"Насінневий завод" довів безвиграшну серію до п'яти турів. Команді вдалося зупинити серію з трьох поразок, але нульові нічиї з Інгульцем і Кривбасом за відверто слабкої гри – не те, що чекають інвестори й фани. Хоча тренер не втрачає оптимізму, однак ситуація дуже стрьомна. ЛНЗ залишається всього у трьох очках від зони перехідних матчів.

Зоря всі свої турнірні завдання вирішила. У луганців були шанси зачепитись за єврокубки, але вони були гіршими, ніж у Карпат, Полісся й Кривбаса. "Чорно-білі" точно нікуди не вилетять – але ж це не дає право на такий відвертий чілл у останніх турах! Підопічні Младена Бартуловіча програли Вересу, зазнали розгромів від Кривбаса й Колоса, а також не змогли забити в дограванні з Інгульцем.

Не в останню чергу такі результати були продиктовані купою червоних карток і дискваліфікацій з боку ключових захисників. Із позитиву можна відзначити сильний камбек Антюха, топову форму Яцика, а також перемоги над Лівим Берегом і Ворсклою – хоча там команда провалила по тайму. На окремих відрізках матчу Зоря здатна демонструвати класний футбол із шедевральними голами, але стабільності у луганців немає взагалі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вакула (Зоря)

Дискваліфіковані: Путря – Горбач, Дришлюк, Жунінью

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Зоря

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Кушніренко – Бессала, Яшарі, Танковський, Ейнел – Момо

Зоря: Сапутін – Тронтель, Башіч, Джордан, Вантух – Попара – Антюх, Мічін, Кораблін, Яцик – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Важко щось прогнозувати у матчах настільки нестабільних колективів з настільки хорошими складами. Навіть результативність передбачити важко. Може бути як нульова нічия, так і тотал більше 4,5.

Колос – Ворскла

Колос після скандальної поразки від Руха різко набрав оберти. Спочатку ковалівців всуху перемогли Лівий Берег, потім забили чотири голи Шахтарю, а у попередньому турі команда ледь не здолала Полісся – "вовків" ганяли весь другий тайм, забивши переможний гол у компенсований час, але VAR помітив офсайд. Такий спурт дозволив піднятись із зони перехідних матчів на десяте місце, хоча відрив у чотири очки не дозволяє заспокоюватись.

Хоча Колос із поверненням Руслана Костишина дійсно віднайшов себе. Колектив грандіозно несеться в контратаки, Велетень продовжує феєрити, без м'яча все теж дуже компактно й агресивно. Не щастить тільки з травмами – у цьому сезоні вже не зіграє центрбек Бондаренко, а у попередньому турі травми зазнав правий фулбек Сухар. Зате із дискваліфікації повернувся нападник Болівар.

Ворскла ж тиждень тому влаштувала справжню феєрію, розгромивши Верес. Що і говорити, коли асистом відзначився навіть голкіпер Ісенко – важко навіть згадати, чи були в Україні такі прецеденти. Завдяки даному успіху полтавці не тільки перервали 4-матчеву серію поразок, а й відірватись від зони вильоту на чотири очки.

Ще одна перемога дозволить покинути четвірку аутсайдерів, тож Ворскла надзвичайно вмотивована. А "зелено-білі" дійсно здатні тріумфувати – навіть під час своєї програшної серії вони видавали мінімум один добротний тайм, в якому команді просто не щастило. У Ворскли сильний тренер і доволі непоганий склад, щоб ось так просто зливатись, хоча сьогодні не зможуть зіграти дискваліфікований Павлюк і орендований Салабай.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сухар (під питанням), Бондаренко – обидва з Колоса

Дискваліфіковані: Павлюк (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Колос – Ворскла

Колос: Пахолюк – Козік, Бурда, Красінічі, Цуріков – Демченко – Третьяков, Оріховський, Ррапай, Велетень – Ковталюк

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Малиш, Бацула – Кане, Пердута, Скляр, Мякушко – Ієде, Ндукве

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Так само важко щось прогнозувати. Можете подумати, що це просто експерти такі слабкі – ніяк не можуть визначити сильнішого – але УПЛ дійсно занадто рівна, а фактор рандому відіграє величезне значення навіть у матчах грандів. Колос і Ворскла можуть видати будь-який результат, тож не станемо нічого казати.

Але голи точно будуть. Можливо, є сенс поставити на обидва заб'ють.

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче