В рамках 8-го туру УПЛ 2023/24 Полісся приймає Минай, а Ворскла зустрінеться з Кривбасом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Полісся – Минай

Полісся продовжує тішити своїх вболівальників хорошими результатами. Кадри вирішують усе – житомирці завершили попередній тур на третій позиції в УПЛ. Навіть попри поразку від Чорноморця. Одесити вчора потіснили новачка, однак перемога над Минаєм може повернути підопічних Юрія Калітвінцева назад. Круто!

От тільки з таким потужним складом Полісся демонструє не такий вже й крутий футбол. За кількістю пасів у район штрафного команда йде десятою, поступаючись навіть Колосу. За інтенсивністю єдиноборств колектив взагалі тримається третім з кінця. У тактичному плані проект Юрія Калітвінцева виглядає сиро й недопрацьовано, що мало вилитись у декілька осічок.

Десь щастило з арбітражем, десь суперники несподівано розклеювались під кінець зустрічі – так Полісся й вийшло в топ-3. Та і календар у дебютанта УПЛ зручний. Ось і зараз команді випав Минай, який на старті сезону виглядає зовсім сумно. Закарпатці загрузли на дні таблиці, чергуючи нічиї та поразки.

З одного боку, все справедливо, адже Минай майже за всіма статистичними показниками є найгіршим або одним із найгірших. З іншого, недооцінювати "лисиць" не можна – вони відбирали очки у СК Дніпра-1 та Зорі, причому заслужено. Луганців так ці взагалі мали перемагати, тож Поліссю рано відкривати шампанське. Гра буде непростою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак (Минай)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Минай

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Танковський, Кушніренко – Назаренко, Аріельсон, Макуана – Будківський

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Мельник – Дмитрук, Вітенчук, Ралюченко, Булеза – Одарюк, Твердохліб – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Полісся тисне своїм бюджетом, однак навіть за умов кадрової переваги команда не виглядає значно сильнішою за інших середняків. Останні дві перемоги вдалося вирвати лишень у компенсований час, хоча суперники були скромними. У зустрічі з ЛНЗ і Вересом теж не обійшлось без проблем.

Підопічні Юрія Калітвінцева не люблять грати з м'ячем (всього 46,7% володіння), а Минай взагалі працює виключно від контратак. У випадках, коли обидва суперники намагаються віддати контроль один одному, часто трапляється нічия – ризикнемо поставити саме на неї.

Ворскла – Кривбас

Один із центральних матчів туру. Кривбас, на відміну від Руха, став справжнім відкриттям сезону – і мова не тільки про вихід на другу позицію чи 3:3 з Шахтарем, а й про гру загалом. Підопічні Юрія Вернидуба знищують старе тавро команди, здатної лишень вести боротьбу, хоча в цьому плані у криворіжців теж все в порядку.

Вони вражають своєю позиційною атакою. Неймовірно, але Кривбас є лідером УПЛ за середньою кількістю розрізних передач, йде у топ-5 за пасами в район 20-ти метрів від штрафного та має найкоротшу дистанцію ударів – і другу найкоротшу дистанцію пасів. Взнаки дається наявність хороших футболістів, однак тому ж Поліссю конвертувати аналогічний бонус в топ-гру не вдається.

Ворскла, своєю чергою, розпочала сезон важко. Команда страждала від кадрових негараздів, мала проблеми з фінансами й страждала від виснажливої логістики. Віктор Скрипник навіть проводив розмови з керівництвом, що натякало на можливий відхід – втім, коуч залишився, закотив рукава й знову почав будувати щось цікаве у пекельних умовах.

Основні принципи залишились сталими – його підопічні, як і під час роботи в Зорі, розривають в УПЛ за інтенсивністю гри без м'яча. За показниками глибоких передач ворскляни тримаються в середині таблиці, що вилилось у три поспіль перемоги. Причому одна з них була здобута в матчі з Чорноморцем, після якого Роман Григорчук скаржився на перехідні фази свого колективу. Полтавці перекусили одеситів.

Недавня поразка від Динамо продемонструвала стелю можливостей Ворскли. Там і інтенсивність кудись зникла, і моментів не було. Взагалі, за очікуваними голами "зелено-білі" поки тримаються в групі аутсайдерів, а оборона привозить забагато – бракує кадрового потенціалу. Подивимось, чи вистачить його у битві з реально другою командою УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков, Феліпе – Семенов, Якимець, Соса

Дискваліфіковані: Скляр (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Кривбас

Ворскла: Ісенко – Пердута, Тьягу Сілва, Павлюк, Корнієнко – Челядін, Юрченко – Бацула, Кане, Якубу – Степанюк

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Хомченовський, Вакулко – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Як показав матч проти Чорноморця, Ворскла здатна створювати серйозні проблеми сильним колективам. Допоки є сили – виснажливий футбол Віктора Скрипника швидко їх забирає. На один гол його підопічні точно можуть сподіватись.

Але Кривбас – це не Чорноморець, який чергує перемоги й поразки. У Юрія Вернидуба надзвичайно стабільна й зіграна команда, яка за багатьма показниками йде на рівні Шахтаря та Динамо. За кількісьтю створених моментів криворіжці взагалі пішли у відрив, тож ми поставимо на їхню перемогу.

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