У рамках 3-го туру УПЛ 2025/26 Полісся приймає ЛНЗ, а Кудрівка зіграє з Полтавою. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Полісся – ЛНЗ

Цей матч можна було назвати центральним у турі, якби не зустріч Карпат з Колосом. Обидві команди зібрали потужний склад, обидві цікаво виглядали на старті, обидві небезпечні на просторі – але здатні створювати моменти і з позиційних атак. Зрештою, обидва колективи претендують на єврокубки.

Полісся здається сильнішим через значно ширшу лавку запасних, дорожчих футболістів і зірковий тренерський штаб. Після невдачі з Санта-Коломою житомиряни здобули три перемоги поспіль, розгромивши андоррців і мадярський Пакш, а також спокійно розібравшись з Карпатами – і це при постійній заміні п'яти футболістів основи. Перед зустріччю з Колосом замінили вже дев'ятьох, аби приберегти лідерів на виїзд в Угорщину.

От тільки результат не виправдав очікування – Полісся програло і вдома, і на чужині. Причому Пакш ледь не закамбечив з 0:3. Стабільності "вовкам" явно бракує, що й не дивно для нового проєкту. Хоча загалом основа прогресує, класно проявляючи себе у вертикальному футболі й даючи високу інтенсивність. Навіть Лєднєв почав приносити тактичну користь, а не тільки дальні удари.

Втім, це більше характерно для явної основи. Її ми сьогодні навряд чи побачимо, адже попереду матч з Фіорентиною. Виставляти там дублерів було б некрасиво, не кажучи вже про мрії створити сенсацію. ЛНЗ ж нічого змінювати не треба – черкасці грають в одному турнірі й награють один ростер, причому роблять це дуже непогано.

У поєдинку проти Зорі моментів побачили небагато, однак "насінневий завод" явно був ближчим до успіху. Чого тільки постріл Кузика з метру повз порожні ворота коштує. Епіцентр же через тиждень мали розгромити – окрім єдиного чистого гола, підопічні Віталія Пономарьова тричі забили з офсайдів, оформили декілька виходів віч-на-віч і влучали в поперечку.

Екс-коуч Руха вважається прагматиком. Він добре ставить оборонні блоки й жалить контратаками. Тим не менш, його ЛНЗ доволі перспективно виглядає у позиційному наступі – потенціал Яшарі й Танковського нині розкривається особливо ефективно. Взагалі, клуб зібрав дуже сильний склад, тож Поліссю сьогодні буде важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор (Полісся)

Дискваліфікації: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – ЛНЗ

Полісся: Кудрик – Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Мельниченко – Назаренко, Коста, Караман, Гонсалвеш – Гайдучик

ЛНЗ: Ледвій – Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик – Нонікашвілі – Ейнел, Яшарі, Танковський, Бенетт – Ассінор

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Суперники в принципі рівні. Можливо, ЛНЗ навіть дещо рівніший, адже буде грати основною, однак Руслан Ротань за потреби може посилити гру збірниками. До того ж, у черкасців є певні проблеми із завершальною фазою – занадто вже багато офсайдів і змарнованих моментів було на початку сезону.

Ставити на конкретний результат не станемо, але у цих колективів вистачає потенціалу для результативного матчу. Чомусь здається, що голи побувають у обох воротах.

Кудрівка – Полтава

Кудрівка після сенсаційного виносу Олександрії вступила у робочі будні дебютанта УПЛ. А ці будні передбачають поразки. Тиждень тому підопічні Василя Баранова поступилися Зорі в дуже рівному поєдинку – голкіпер Яшков навіть видав асист, а Тотовицький ледь не оформив 2:2 на останніх хвилинах. Новачки програли, але продемонстрували свою конкурентоспроможність.

Полтава теж гідно зайшла в УПЛ. Команда Ігора Тимченка довго тримала нічию з Рухом у 1-му турі, пропустивши лишень на останніх хвилинах – а потім втримала перемогу над Вересом. Заслужену перемогу. У перші 60 хвилин дебютанти грали краще, хоча в останні півгодини рівняни могли забити декілька голів.

Все ж, витримати інтенсивність у еліті непросто. От тільки сьогодні Полтава зустрічається не з довгожителями "вишки", а з вчорашнім конкурентом у Першій лізі. Цей поєдинок має надважливе значення у контексті ймовірної боротьби за виживання, новачків влаштує тільки перемога.

Кадрова ситуація

Травмовані: Марусич (під питанням), Кобзар, Коцюмака, Щербак, Даниленко – усі з Полтави

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кудрівка – Полтава

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойний – Козак, Сторчоус, Морозко – Лєгостаєв

Полтава: Восконян – Бужин, Веремієнко, Підлепич, Кононов – Місюра, Плахтир – Одарюк, Хахльов, Галенков – Вівдич

Прогноз "Футбол 24" – перемога Кудрівки

Кудрівка здається дещо сильнішою через останні трансфери, винос срібного призера та відсутність кадрових проблем – а також через чотири набраних бали в очних зустрічах у попередньому сезоні. Полтава ж явно відскочила в останні півгодини з Вереса, та й загалом вау-ефекту команда не демонструє.

У Василя Баранова сильніший колектив. Ставимо на успіх Кудрівки.

Верес – Шахтар: анонс матчу УПЛ