У рамках 2-го туру УПЛ Полісся приймає Колос, а Оболонь зіграє з Олександрією. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Полісся – Колос

Житомиряни за місяць пройшли шлях від національної ганьби до народних месників. Після провалу з Санта-Коломою у першій зустрічі "вовки" вчинили андоррцям розгром, а потім спокійно прибили Карпати й переїхали угорський Пакш. Розгром мадярів потішив особливо, адже це клуб соратника Орбана, а про настрої провінційних жителів Угорщини годі й говорити.

Полісся дотепно підкололо Динамо та Шахтар за виступи в єврокубках

Примітно, що Полісся добилося цих результатів, постійно оновлюючи половину складу. Причому різниці в грі не простежувалось – підопічні Руслана Ротаня тільки додавали від матчу до матчу. Звісно, тренерський штаб має гігантську глибину складу, а в тому є поєдинку з Пакшем зіграли 8 колишніх / недавніх одноклубників, однак навіть за таких умов 5-6 замін у основі повинні були датись взнаки. Але не дались.

Що найбільш важливо, перемоги даються не через перевагу в класі, а через несподівані тактичні й кадрові рішення. Головним відкриттям став Крушинський, який порвав Пакш у ролі лівого вінгера – хоча його фізичний профайл не є типовим для цієї позиції. Кремезний і високий Борис завдяки доволі оригінальному дриблінгу й прекрасним рішенням у завершенні починає вриватись у основу.

Також варто зазначити, наскільки ж добре Полісся діє у переходах з оборони в атаку – і як класно завершує їх. У зонах завершення завжди є 3-4 футболісти, причому одним із них є центрхав, який набігає в штрафний з глини. Все це було і при Ашурі, і в Олександрії, тож тут тренер і команда знайшли точку дотику.

У позиційному наступі проблеми ще виникають. Є певні питання і до гри в обороні, але пресинг у житомирян хороший. Плюси у грі "вовків" зараз набагато помітніші за мінуси – втім, це лишень початок сезону. Будуть нові суперники й ускладнення життя. Колос є одним із тих, хто може створити шалені проблеми.

Ковалівці у 1-му турі могли влаштувати Кривбасу розгром у фірмовому стилі, знищивши криворіжців у контратаках. Кожна шоста передача ковалівців була довгою, однак команда провела 14 ударів (більше завдав тільки Шахтар), награвши на 4 очікуваних голи. Кожна третя атака проходила з ударом, а їхня середня дистанція становила 13 метрів. І це без Велетня у складі – йому дали відпочинок після Євро U-21.

Звісно, тут треба враховувати і слабкість літнього Кривбаса, однак Колос же і навесні працював у схожому стилі зі схожою ефективністю. Зокрема, 4 реальних голи влетіли у ворота Шахтаря, причому всі вони залетіли з меж карного майданчика. Разом з тим, "хлібороби" змогли урізноманітнити свою гру – наприклад, команда стала використовувати короткі розіграші в білд-апі, та ще й зі зміщенням фулбека в опорну зону.

Картину дещо спаплюжила травма Бурди й помилка Іліра Краснічі наприкінці зустрічі, яка призвела до гола й могла започаткувати камбек суперника. Хоча якби Цуріков забив після кутового, вгативши з лету у падінні через себе – все можна було б забути. На жаль, Андрій поцілив у стійку.

Колос, як і Полісся, має прекрасну глибину складу. Ковалівці, як і житомиряни, дуже круті в перехідних фазах. Фізична готовність теж шалена, а мінуси поки що здаються непомітними. Все це дозволяє сподіватись на ефектний матч – якби не поєдинок між Карпатами і Шахтарем, він би став центральним у турі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор – Оріховський, Бурда

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Колос

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Караман, Назаренко – Гайдучик

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Краснічі, Цуріков – Еліас, Гагнідзе – Велетень, А. Ррапай, Гусол – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – нічия, тотал більше 2,5

Найнижчі коефіцієнти букмекери поставили на нічию. Полісся й Колос здаються рівними суперниками, тож визначити сильнішого прямо зараз дуже важко. Після цієї гри картина стане більш зрозумілою, адже команди знайдуть вразливості й битимуть у них.

Здається, контори мають рацію в своїх прогнозах. Нічия здається вельми ймовірним результатом. Ризикнемо ще й додати тотал більше 2,5.

Оболонь – Олександрія

Оболоні перед стартом сезону поставили чіткий діагноз – кияни вилетять з УПЛ. Занадто вже серйозні втрати понесли вони за літо, а з підсиленням особливо не склалось. Коуч Сергій Шищенко поїхав підіймати Буковину, забравши із собою трьох лідерів "пивоварів" (Вітенчука, Карася й Грушу), а ще поїхали Тарануха й Осман.

На заміну прийшли Семенов (ЦЗ, Лівий берег), Чех (ОП, Карпати), Кулаковський (ЦПЗ, Ворскла), Нестеренко (ЦАП, Ворскла), Євгеній Пасіч (фулбек, М1925), Чернов (ЦЗ, Вікторія) і Шевченко (лівий фулбек, Верес). Дійсно серйозним посиленням є саме останній, а от щодо інших новачків дуже багато питань. Троє вилетіли з УПЛ, двоє майже не грали близько року, а Чернов прийшов з Другої ліги.

Тільки президент клубу впевнений у кадровій стратегії. Він взагалі очікує потрапляння в топ-7, розсмішивши експертів і вболівальників. Але ось стався матч з Металістом 1925, в якого закачали 6 млн євро за два сезони (це тільки на трансфери) – і що ми побачили? Колектив, який переїхав основу ґладбаської Борусії у фінальному спарингу, майже нічого не створив біля воріт Оболоні.

"Пивовари" не тільки якісно відпрацювали в обороні, а й організували мінімум дві топові гольових нагоди. Обидві сталися після кросів Суханова з правого флангу. Тут же згадалось, що склад "зелено-білих" все ще повний торішніх героїв – страшною кадровою кризою тут і не пахло.

Звісно, на дистанції Оболонь приречена боротись за виживання. Навіть із потужнішим складом навесні "пивовари" ледь не вилетіли, але в одному конкретному матчі цей колектив завжди здатний дати бій. Для будь-якого представника УПЛ (включно з грандами) зустріч з "пивоварами" – це нестерпна біганина, нерви й биття об стіну, яка ще й може спіймати на контратаці.

Для нинішньої Олександрії кияни особливо небезпечні. Для нинішньої Олександрії навіть Кудрівка небезпечна – "жовто-чорні" тиждень тому створили головну сенсацію, поступившись дебютанту УПЛ з рахунком 1:3. Причому підопічні Кирила Нестеренка самі допомогли супернику. Чого тільки коштує подача на Ковальця, яку капітан спіймав руками. За це він отримав другу жовту.

Хоча по грі колектив не виглядав жахливо. Так, помилки в обороні та на перехідних фазах були жахливими (особливо грішив Ндіка), але в атаці олександрійці виглядали ефективно. Моментів створили багато, однак бракувало результативності – той же Кулаков не забивав з метру. Великою мірою, ця поразка (як і невдачі з Партизаном) була продиктована літнім трансферним вікном.

Олександрія продовжує втрачати творців історичного срібла. Окрім Руслана Ротаня, команда розпрощалась з Калюжним, Філіпповим, Шепелєвим, Шабановим, Мартинюком, Кравченком і голкіпером Єрмаковим. На цьому тижні пішов і Безерра. Наступним має бути Кампуш, який отримав вилучення в останньому матчі за удар суперника шипами в обличчя й бійку – цікаво, що на сайті УПЛ він не значиться серед дискваліфікованих.

Так, частину втрат вдалося закрити з внутрішніх резервів. У складі залишаються Цара, Ковалець, Мишньов, Смирний, Скорко, Булеца й Ндіка, а клуб підписав низку легіонерів – втім, більшість приїхала занадто пізно. Особливо довго чекали на опорника й нападника. У підсумку, новачок Енріке вийшов у центрі й зовсім не вразив, що вилилось у фіаско з Кудрівкою.

Конкретно ж сьогодні Олександрії не допоможе центрбек Беїртаче, який залишається за кордоном через проблеми з документами. Цілком ймовірно, що в обороні вийде пара Боль – Огарков (ну або ж доведеться опускати когось із опорників). За таких умов срібний призер УПЛ ризикує зазнати четвертої поразки поспіль.

Кадрова ситуація

Травмовані: Блізніченко (під питанням), Мороз – Шулянський, Белєяв

Дискваліфіковані: Кампуш (?), Ковалець – обидва з Олександрії

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Олександрія

Оболонь: Марченко – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Мединський, Чех, Слободян, Шевченко – Бичек, Устименко

Олександрія: Шевченко – Скорко, Огарков, Боль, Ндіка – Енріке – Жота Перрейра, Козак, Мишньов, Цара – Амарал

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Попри труднощі на старту сезону, списувати Олександрію не слід. Тут є поставлена гра, але команда проводить кадрове оновлення, яке вимагає часу. І все одно підопічні Кирила Нестеренка створюють вдосталь моментів – навіть на рівні єврокубків. Важко повірити, що "жовто-чорні" не заб'ють у ворота Оболоні.

Але й без пропущених нинішня "Сашка" навряд чи обійдеться. Аж занадто серйозні проблеми відчуває задня лінія срібного призера. Існує сенс поставити на тотал більше 2,5, однак прогнозувати переможця не станемо. Поки що все занадто мутно.

Карпати – Шахтар: анонс матчу УПЛ