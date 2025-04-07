У рамках 23-го туру УПЛ 2024/25 Полісся приймає Карпати, а Колос зіграє з Рухом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Полісся – Карпати

Житомиряни прорвались до півфіналу Кубка, але перемога над Вересом далася ціною важких зусиль. Дотиснути рівнян вдалося аж у овертаймах, тож перед поєдинком з Карпатами "вовки" перебувають у гірших кондиціях, ніж львів'яни. Втім, це не повинно бути виправданням у разі невдачі – кадрова глибина Полісся надзвичайно велика, матч домашній, а після виснажливого чвертьфіналу минуло вже п'ять днів.

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Сьогоднішній поєдинок цілком можна назвати битвою за єврокубки. Підопічні Імада Ашура замикають її, а у разі перемоги Полісся відірветься від п'ятого Кривбаса на п'ять очок – що дуже ок, враховуючи дві гри в запасі у конкурента. Команда Владислава Лупашка, своєю чергою, може наздогнати криворіжців, максимально закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу конференцій.

Але чи здатні "леви" здобути необхідний результат у Житомирі? Галичани у 2025 році виступали вкрай неоднозначно. Вони безнадійно програли Динамо, але здолали ЛНЗ у меншості – причому вдесятьох Карпати примудрились задушити черкасців пресингом. Потім сталася нічия з Ворсклою за відсутності моментів, однак через тиждень вдалося стримати Шахтар.

Нещодавній розгром Чорноморця теж змусив задуматись, адже у першому таймі краще грали саме одесити, а перевагу в два голи суперник подарував безглуздими фолами в штрафному. Сьогодні можна очікувати на певне покращення футболу Карпат, адже у склад повертається Мірошніченко – без його чітерських кросів зламати міцну оборону "зелено-білим" було важко.

А Полісся останнім часом зробило ставку саме на гра без м'яча. 1:5 у Рівному настільки шокував житомирян, що Імад Ашур змінив ігрову модель. Він підняв Сарапія з центру оборони в опорну зону, аби той допомагав універсалу Бабенку зривати контратаки – чимось цей союз нагадує зв'язку Ротаня й Канкави у Дніпрі. Крушинський же перейшов на позицію "десятки".

Досі тактика працювала. "Вовки" мінімально перемогли ЛНЗ і Верес, створивши зовсім небагато моментів, однак команда краще контролювала перехідні фази. Дуже цікаво, чи продовжиться цей експеримент у битві з Карпатами – все ж, на банці є Андрієвський, який здорово просуває м'яч на чужій половині. Із Олександром на полі житомиряни атакували значно краще.

З іншого боку, Карпати зараз виглядають перспективніше у грі на м'ячі та в пресингу, а тому зайва страховка Поліссю не завадила б. Ставмо на продовження роботи Сарапія в опорній зоні. Хоча, можливо, тренерському штабу доведеться провести ротацію – ми все ж не знаємо, як на формі лідерів "вовків" позначився кубковий чвертьфінал.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сич, Булеза (обидва – Карпати)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Карпати

Полісся: Кудрик – Тейлор, Віалле, Чоботенко, Михайліченко – Бабенко, Сарапій – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Мірошніченко – Альварес – Очеретько, Чачуа, Брунінью, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

У матчі першого кола перемогло Полісся, причому житомиряни забили тричі. Можливо, проблема крилася у червоно-чорній формі львів'ян, відомій своєю нефартовістю, адже гра загалом була рівною. Хотілось би сказати, що з того часу "зелено-білі" стали потужнішими у кадровому плані, але ні – зимові новачки адаптуються або лікуються, тож очікуємо приблизно такий же склад, як і восени.

Втім, Полісся потужніше навесні не заграло – радше навпаки. Саме тому зробити прогноз на результат важко, та і з ймовірністю кількістю голів нічого не ясно. Інстинктивно хочеться поставити на тотал менше, адже це УПЛ, однак насправді сьогодні можливий будь-який варіант.

Колос – Рух

Ковалівці у попередньому турі створили сенсацію, розгромивши потужну Зорю. Щоб зрозуміти масштаб успіху, варто згадати два факти. По-перше, Колос до цього мав лишень одну перемогу в дев'яти матчах УПЛ, а останні чотири команда програла із рахунком 2:7. По-друге, луганці й досі претендують на Лігу конференцій, а їхній футбол навесні був чи не найкращим у чемпіонаті.

Ось наскільки несподіваною й гучною стала перемога Колоса. Не менш здивував зміст гри "хліборобів" – вони неслись, немов на крилах. Цуріков нагадував якогось Дімарко чи Калафйорі, Ррапай став ковалівським Пірло, вінгери били й бігли, а загальний темп призвів до вилучення у складі Зорі ще до перерви. Руслан Костишин продемонстрував тренерський клас у першому ж матчі, до якого був час підготуватись.

Втім, сьогоднішній матч обіцяє бути складнішим. Оборона у Зорі була "скляною" і в найкращих матчах луганців, а другий тайм Колос провів у більшості. Рух же захищається значно потужніше. У львів'ян є дуже великі проблеми з креативом, однак підопічні Віталія Пономарьова ставлять міцний блок, багато бігають, та ще й непогано пресингують.

З іншого боку, "жовто-чорні" все одно регулярно пропускають. Крім того, для їхнього футболу характерна непостійність – львів'яни рідко проводять рівно обидва тайми. Як наслідок, Рух у 2025 році програв чотири матчі УПЛ з п'яти, тріумфувавши лишень над Інгульцем завдяки пенальті на 7-й компенсованій. Хоча варто не забувати і про нелегкий календар (Динамо, Зоря, ЛНЗ + Ворскла).

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга (Рух)

Дискваліфіковані: Бондаренко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Рух

Колос: Пахолюк – Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков – Гагнідзе – Третьяков, Оріховський, Ррапай, Велетень – Ковталюк

Рух: Ледвій – Слюбик, Дідик, Холод – Роман, Рябов, Горін, Лях – Пастух, Карабін – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Як і у випадку з іншим львівським клубом, спрогнозувати підсумковий результат важко. Суперники приблизно рівні. Втім, тут можна поставити на забиті голи – вони мають бути, бодай один. Можливо, навіть вдасться пробити тотал більше 2,5, адже у Колоса дискваліфікований лідер оборони, а Рух пропускає завжди. Ризикнемо поставити саме на це.

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