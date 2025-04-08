Полісся – Карпати: екс-арбітр ФІФА виніс вердикт епізоду з непризначеним пенальті на користь "левів"
Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував роботу суддівської бригади матчу 23-го туру Полісся – Карпати.
"Допоміг VAR і арбітру Копієвському в поєдинку Полісся – Карпати, коли йому підказали, що Костенко зіграв рукою в своєму штрафному майданчику. Реалізувавши пенальті, підопічні Ашура наприкінці матчу зрівняли рахунок. Але в останній атаці гостей воротар господарів Кудрик запізнився з виходом й кулаком влучив в голову нападника Невеса, який встиг пробити в поперечину.
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Пенальті очевидний, але Копієвський чомусь не зафіксував фол з боку голкіпера. Не підказав йому, що треба виправити помилку й арбітр VAR Романов. Згоден, пенальті ще треба реалізувати, проте на пробиття 11-метрового Карпати заслужили", – розповів Ступар для Sport.ua.
До слова, наразі Карпати посідають шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 33 очки. Полісся ж на 4 сходинці з 38 балами.
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