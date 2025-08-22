Полісся програло Фіорентині в першому матчі раунду плей-офф Ліги конференцій (0:3). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Фіорентина реалізувала свій статус фаворита, забивши швидкий м'яч вже на 8-й хвилині – автоголом відзначився Кудрик. Пізніше Госенс і Гудмундссон довели рахунок до великого.

Фіорентина в меншості розгромила Полісся – автогол Кудрика, непризначений пенальті, червона екс-гравця ПСЖ

Однак ця перемога не стала для "віоли" простою. Наприкінці першого тайму червону картку за відмашку ліктем заробив форвард збірної Італії Мойзе Кін, який став другим найкращим бомбардиром Серії А за підсумками сезону 2024/25 – у матчі-відповіді він не зіграє через дискваліфікацію.

Також гравці Полісся двічі серйозно потурбували Давіда Де Хеа – іспанський воротар був змушений робити сейви після ударів Філіппова і Гайдучика з другого поверху.