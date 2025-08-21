Полісся та Фіорентина проведуть перший матч раунду плей-офф Ліги конференцій 2025/26. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Перший матч раунду плей-офф Ліги конференцій між Поліссям та Фіорентиною відбудеться 21 серпня. Стартовий свисток на стадіоні в Прешові прозвучить о 21:00 за київським часом.

Полісся – Фіорентина: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

Де дивитися Полісся – Фіорентина? В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на ресурсах UPL.TV. Зокрема, гру можна буде переглянути на Київстар ТБ і подібних ресурсах, просто маючи на них зареєстрований акаунт.

Стартовий склад Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Корнійчук – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Лєднєв, Назаренко – Філіппов

Стартовий склад Фіорентини: Де Хеа – Комуццо, Пограчіч, Раньєрі – Додо, Зом, Фаджолі, Ндур, Госенс – Гудмундссон, Кін