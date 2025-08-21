Полісся в більшості розгромно програло Фіорентині (0:3) у першому матчі раунду плей-офф Ліги конференцій 2025/26. Звіт та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Після жеребкування прес-служба Полісся пожартувала, що буде не звично дивитися матчі Ліги конференцій без Фіорентини, натякаючи на те, що "вовки" виб'ють дворазових фіналістів цього турніру.

Маркевич розповів, завдяки чому Полісся може пройти Фіорентину: "Ми ж не знаємо, в якому стані зараз італійці"

Фіорентина, немов відповідаючи на цей жарт, дуже потужно розпочала матч: спочатку Додо розігнав атаку на першій хвилині гри й заробив кутовий. Понграчіч міг одразу карати Полісся, але після подачі Гудмундссона Марін пробив не точно. Штурм воріт Кудрика продовжився – Додо знову турбував "вовків", але, на щастя, пробив повз ворота. На 8-й хвилині старання "фіалок" дали результат: м'яч після удару Мойзе Кіна відскочив в Кудрика і перетнув лінію воріт – 0:1!

Після першого забитого голу Фіорентина дещо зменшила темп, але не перестала контролювати гру. Бабенко та Кравченко вирішили перевірити Давіда Де Хеа з дальньої дистанції, але двічі м'яч йшов набагато вище воріт. Іспанський кіпер вступив у гру на 23-й хвилині, видавши божевільну реакцію після чудового удару головою Олександра Філіппова.

На 32-й хвилині Полісся претендувало на пенальті: Назаренка жорстко відтіснили від м'яча при виході сам на сам, але замість свистка арбітр дав продовжувати гру й італійці одразу ж забили з контратаки – Госенс зробив рахунок 0:2.

Екс-гравець Ювентуса і ПСЖ Мойзе Кін на 44-й хвилині перетворився з героя матчу в антигероя. Італійський форвард вдарив ліктем Сарапія, за що отримав заслужену червону картку.

Назаренко міг одразу ж карати "фіалок" після вилучення, але м'яч після удару Олександра пройшов повз стійку – італійцям пощастило піти на перерву з перевагою у 2 м'ячі.

На старті другого тайму Полісся затисло Фіорентину, яка в меншості сподівалася в основному на контратаки. Вбивчий момент мав Гайдучик, але він на 62-й хвилині не зміг скоротити відставання житомирян в рахунку.

Натомість Фіорентина свій момент реалізувала: Гудмундссон на 69-й хвилині вирвався на побачення з Кудриком і забив третій м'яч своєї команди.

Андре Гонсалвеш, вийшовши на заміну, міг розмочити рахунок, але після сольного проходу португальця м'яч пройшов повз ворота. Гайдучик вже наприкінці матчу знову мав момент – врятував Де Хеа. Фіорентина, немов забувши, що грає в меншості, не боялася йти вперед і могла розраховувати навіть на четвертий м'яч.

В підсумку – 3:0 на користь "фіалок". Підопічним Ротаня потрібне диво в матчі-відповіді, щоб сподіватися на вихід в груповий етап Ліги конференцій.

