Полісся – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Полісся в рамках 28-го туру УПЛ 2024/25 приймає Динамо. Стартові склади.та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 28-го туру УПЛ 2024/25 Полісся – Динамо розпочнеться о 18:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.
Полісся – Динамо: анонс матчу УПЛ
Поєдинок має важливе турнірне значення. Динамо в разі перемоги може оформити чемпіонство вже у цьому турі, але для цього також потрібна нічия чи поразка Олександрії. Полісся ж має рівність за очками з Кривбасом і Карпатами – усі три колективи борються за місце в зоні Ліги конференцій, яка прямо зараз тримають криворіжці. Осічка в таких умовах ризикує стати фатальною для житомирян.
Стартові склади
Полісся: Волинець – Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Назаренко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Крушинський, Брістріч – Батіста
Запасні: Кудрик, Сунцов, Матіч, Віале, Хадрой, Михайлченко, Мельниченко, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш
Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Михавко, Герреро, Брагару, Піхальонок
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