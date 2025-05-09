Матч 28-го туру УПЛ 2024/25 Полісся – Динамо розпочнеться о 18:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Полісся – Динамо: анонс матчу УПЛ

Поєдинок має важливе турнірне значення. Динамо в разі перемоги може оформити чемпіонство вже у цьому турі, але для цього також потрібна нічия чи поразка Олександрії. Полісся ж має рівність за очками з Кривбасом і Карпатами – усі три колективи борються за місце в зоні Ліги конференцій, яка прямо зараз тримають криворіжці. Осічка в таких умовах ризикує стати фатальною для житомирян.

Стартові склади

Полісся: Волинець – Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Назаренко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Крушинський, Брістріч – Батіста

Запасні: Кудрик, Сунцов, Матіч, Віале, Хадрой, Михайлченко, Мельниченко, Бітон, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Михавко, Герреро, Брагару, Піхальонок

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