Полегенько: Бордо грає сам і дає грати іншим

Хавбек Зорі Павло Полегенько поділився враженнями від домашнього матчу з Бордо у кваліфікації Ліги Європи.

"Рахунок на табло. Можу сказати, що мені сподобалося, що Бордо дає грати. Моментами і ми контролювали хід гри. Бордо сам грає і дає грати супернику.

Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Настрій нормальний, не можу сказати, що хороший. Ми налаштовуємося, що у нас ще є шанс. У матчі-відповіді будемо намагатися добитися позитивного результату", – сказав футболіст в ефірі Футбол NEWS.

Маріуполь – Бордо: приазовці себе перевершили, але індивідуальні помилки відібрали в них шанси на продовження боротьби