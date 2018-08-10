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Полегенько: Бордо грає сам і дає грати іншим

08:00 2 Читать на русском
Полегенько: Бордо грає сам і дає грати іншим
Павло Полегенкьо / Фото: ФК Маріуполь

Хавбек Зорі Павло Полегенько поділився враженнями від домашнього матчу з Бордо у кваліфікації Ліги Європи.

"Рахунок на табло. Можу сказати, що мені сподобалося, що Бордо дає грати. Моментами і ми контролювали хід гри. Бордо сам грає і дає грати супернику.

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Настрій нормальний, не можу сказати, що хороший. Ми налаштовуємося, що у нас ще є шанс. У матчі-відповіді будемо намагатися добитися позитивного результату", – сказав футболіст в ефірі Футбол NEWS.

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Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 3
Бордо
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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь Павло Полегенько Павло Полегенько Маріуполь - Бордо
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