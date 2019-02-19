Поле НСК Олімпійський готове до матчу Динамо – Олімпіакос, – агроном

Головний агроном НСК Олімпійський Максим Стельмах розповів про стан газону перед матчем-відповіддю 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос.

"Загалом, поле перезимувало досить непогано. За останні вісім років з часу реконструкції Олімпійського, була одна із найбільш стабільних зим, рахуючи від останнього матчу Динамо у Лізі Європи проти Яблонця, який відбувся у грудні. Після нього почалися плавні морози, випав сніг, були періоди відлиги, але занадто різких перемін не спостерігалося – і це для поля найкращий варіант.

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Добре, що під час морозу було натуральне покривало снігу, яке трималося майже увесь січень. Наприкінці місяця цей покрив розтанув через відлигу та дощі, і це було нам на руку, адже приблизно за два тижні до першого матчу чи навіть більше ми вже починаємо приводити до ладу поле, вносимо спеціальні добрива, використовуємо підігрів та лампи штучного освітлення, покривала тощо, щоб воно прокинулося та напередодні ігор перебувало у бойовому стані, як для лютого місяця.

Словом, зима пройшла для нас досить непогано, без особливих проблем та форс-мажорних обставин. Якщо говорити про стан газону, то зараз поле фактично у бойовому стані", – цитує Стельмаха офіційний сайт Динамо.

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