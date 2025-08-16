Жирона українців Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова поступилася Райо Вальєкано (1:3) у стартовому турі чемпіонату Іспанії. Після матчу головний тренер Жирони Мічел Санчес дав свій коментар і пояснив причини поразки.

Асист Циганкова та сейви Крапивцова не врятували Жирону – Райо Вальєкано знищив каталонців у матчі-відкритті Ла Ліги

"Не хочу виправдовуватись полем, але газон був сухим через спеку. Це були два нещасні випадки, й через них ми втрачаємо три очки. Поле було дуже погане – це факт. Це не виправдання, але воно забирає якість передач, прийому і всього. Для нашої гри це критично, а якщо ще й пропускаєш такий гол… У другому таймі через більшу вологість газон поліпшився. Гассаніга? Ті, хто помилилися – це Жирона, вся команда. Ми можемо дивитися на це по-різному, але помилки робимо всі. Ні коли він відбиває три пенальті, ні сьогодні – це не змінює мого колективного бачення", – цитує Мічела Санчеса Marca.

Нагадаємо, що головною дійовою особою матчу був воротар Жирони Пауло Гассаніга. Мало того, що він був винен у першому пропущеному м'ячі, так ще й "привіз" пенальті + вилучення на 43-й хвилині. Саме тоді на полі з'явився українець Владислав Крапивцов.

Зазначимо, що попри гру в меншості, вінгер Жирони Віктор Циганков відзначився видовищним асистом, віддавши гольову передачу на Року. На жаль для Жирони, цього виявилося недостатньо, щоб набрати очки в цій зустрічі.

"Видатний гравець": Циганков почув вердикт іспанських ЗМІ після матчу Жирони, Крапивцов не залишився без уваги