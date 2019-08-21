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"Покуражитися потрібно": президент Руха прагне підписати Селезньова та хавбека Динамо

23:21 466 Читать на русском
"Покуражитися потрібно": президент Руха прагне підписати Селезньова та хавбека Динамо
Євген Селезньов / фото із соцмереж

Президент Руха Григорій Козловський в новому випуску шоу "Трендець" розповів, кого б з граючих футболістів хотів би бачити у своїй команді.

"Мені Андрієвський з Динамо дуже подобається. Я вже років чотири розмовляю з ним щодо Руху. Думаю, колись Саня прийде до нас на пенсію.

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Ну і Селезньов. Чекаємо Селю – покуражитися потрібно. Він – великий мій друг. Ми з ним разом відпочиваємо, дружимо сім'ями, недавно разом були в Туреччині – все нормально. Думаю, Євген ще якось догребе до нас", – сказав Козловський.

До слова, Селезньов досі перебуває без клубу після того, як покинув Малагу. Український нападник провів за "анчоусів" всього 12 матчів після свого зимового переходу з Акхісара.

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Теги
Рух Рух Євген Селезньов Євген Селезньов Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Перша ліга Григорій Козловський
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