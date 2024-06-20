"Покладаю на нього великі надії": тренер клубу АПЛ назвав гравця, який може повести Україну за собою на Євро
Головний тренер Брентфорда Томас Франк багато чого чекає від вінгера збірної України Михайла Мудрика на Євро-2024.
"Я покладаю на Михайла Мудрика великі надії на цьому турнірі. Він дуже швидкий, він може легко обходити гравців, у нього неймовірний темп і здібності. Також у нього є здатність "читати" гру.
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Вважаю, Мудрик може стати саме тим гравцем, який очолить цю команду. У збірної України багато хороших гравців, але саме Мудрик може стати найкращим гравцем турніру в складі цієї команди", – цитує Франка BBC One.
Нагадаємо, що збірна України провалила матч першого туру групового етапу з Румунією (0:3). У двох зустрічах, що залишилися, команда Сергія Реброва зіграє зі збірними Словаччини та Бельгії.
Томас Франк тренує в Брентфорді іншого українця, Єгора Ярмолюка.
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