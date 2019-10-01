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Покинув Мілан через мафію, – екс-гравець "россонері" Тарібо Вест

11:22 825 Читать на русском
Покинув Мілан через мафію, – екс-гравець "россонері" Тарібо Вест
Тарібо Вест / FourFourTwo

Колишній захисник Мілана Тарібо Вест пригадав, чому покинув команду на початку 2000-х років.

"Я пішов з Мілана через мафію. Саме вони підкупили лікарів, щоб ті заявили, що я отримав пошкодження, але це не було правдою.

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Вони хотіли, аби я пішов, тому що вважали, що африканський захисник не має права замінити італійців. Після цього Ліверпуль зробив пропозицію, але в підсумку я став гравцем Дербі", – поділився Вест в інтерв'ю Score Nigeria.

Зазначимо, що Тарібо Вест був гравцем Мілана у 1999-2000 роках та перейшов в Дербі Каунті, зігравши лише 4 матчі за "россонері".

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