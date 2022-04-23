Невідомі надіслали капітану "червоних дияволів" листа з повідомленням про замінування будинку, в якому залишилась дружина – Ферн.

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"Це було сприйнято дуже серйозно. Харрі та його партнерам регулярно погрожують смертю в соціальних мережах, але це було інше. В електронному листі написали, що в його будинок закладено три бомби. "Покинь Манчестер Юнайтед упродовж 72 годин або ми підірвемо твою сім'ю", – такі погрози, просякнуті ненавистю та образами.

Ферн була в істериці, вона більше не почувається в безпеці. З неї годі знущань над Харрі. Це жорстоко, це торкається близьких людей і переходить всі межі адекватності", – The Sun цитує людину з близького оточення Магуайра.

Додамо, що відповідні служби вже провели дві перевірки будинку, але не виявили нічого небезпечного. Дружина тимчасово перемістилася до родичів, а Магуайр на тижні навіть тренувався з командою. Щоправда, участь центрбека у нинішньому матчі проти Арсенала майже виключена.

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