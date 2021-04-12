"Основне класичне українське протистояння вже позаду. У минулому турі Шахтар у безкомпромісній боротьбі переміг Маріуполь, і це, я думаю, головна подія року для всього українського футболу! Поки відбуватимуться такі матчі, ніякі спонсори не приїдуть, ніхто не купуватиме права на телетрансляції, ніхто не платитиме великі гроші. Ми ж розуміємо, що це циркова вистава, яка триватиме.

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Свого часу у день народження президента Шахтаря донецька команда зустрічалася із Зорею. Тоді дозволили зіграти орендованим. Луганці перемогли завдяки голу Малишева, а керівництво Шахтаря вирішило, що більше ніколи орендовані футболісти "гірників" не гратимуть проти "своєї" команди. Шахтар втратив важливі очки, які вплинули на боротьбу за чемпіонство. У підсумку донецький клуб програв Динамо.

Це неправильно. Так само неправильно, як і те, що Динамо заборонило грати Булеці і Дубінчаку в останньому турі з СК Дніпро-1. Але якби навіть Шахтар дозволив, то, я думаю, на якість футбольного фарсу це не вплинуло б. Для того, щоб зрозуміти всю печаль українського футболу, треба один раз з початку і до кінця подивитися матч Шахтар – Маріуполь, коли "гірникам" потрібні очки. І побачити, що там насправді відбувається. Не хочу звинувачувати футболістів чи тренерів, але це просто така система – люди бояться! Люди постійно всього бояться, вони не готові до конкурентної боротьби, і це проблема сучасного Шахтаря.

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Це мене обурює, але я вже стільки разів про це говорив. Мене тішить, що зараз на це стали звертати увагу інші журналісти і ЗМІ. Вони розуміють, що це шлях в нікуди. Про який єдиний пул можна говорити чи про яку конкурентність? Ви побачите, як Маріуполь гратиме з Динамо! Ось там побачите, як молодь Шахтаря може грати – і команді Луческу буде несолодко. А тут – відкрили шлагбаум, проїхалися, і на тому все закінчилося", – резюмував Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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