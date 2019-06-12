Поки Україна U-20 виходила у фінал ЧС, Росія U-20 пропустила гол від воротаря з чужої половини поля – курйозне відео

Збірна Росії U-20 програла команді регіону Урал-Поволжя в рамках Кубка Олімп-ПФЛ "Переправа".

Вирішальний м'яч забив голкіпер Уралу. На 76-й хвилині арбітр зафіксував фол з боку збірної Росії на чужій половині поля і призначив штрафний удар.

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До м'яча підійшов воротар Андрій Чернов і потужно пробив. У штрафному майданчику м'яч відскочив від газону і потрапив в сітку – голкіпер збірної Андрій Савін вийшов з воріт занадто далеко.